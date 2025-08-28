굴뚝 대기질 측정하던 환경공단 직원, 드론에 맞아 숨져

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

굴뚝 대기질 측정하던 환경공단 직원, 드론에 맞아 숨져

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025-08-28 16:45
수정 2025-08-28 16:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
한국환경공단 직원이 공장 대기질을 측정하다가 드론이 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 사고가 발생한 공장 현장. 전북소방본부 제공
한국환경공단 직원이 공장 대기질을 측정하다가 드론이 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 사고가 발생한 공장 현장. 전북소방본부 제공


전북 전주의 한 공장에서 대기질을 측정하던 한국환경공단 직원이 드론에 맞아 숨지는 사고가 발생했다.

28일 전북경찰청 등에 따르면 이날 오전 11시 2분쯤 전주 덕진구 팔복동의 한 공장에서 A(40대)씨가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 사망했다.

A씨는 환경부 산하 한국환경공단 소속 직원으로, 이날 대기질을 측정하기 위해 50여m 높이의 굴뚝에 올라가 작업을 하다가 상공에서 움직이던 드론이 A씨를 향해 떨어지면서 사고가 난 것으로 파악됐다.

추락한 드론은 높이 50㎝에 길이 80㎝, 무게는 60㎏에 달했던 것으로 알려졌다. 당시 드론 날개가 굴뚝에 부딪힌 후 추락해 계단 위에 서 있던 A씨를 덮친 것으로 확인됐다.

드론은 당시 함께 온 드론업체 소속 직원이 조중 중이었다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로