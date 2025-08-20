[속보] ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견…실종 10일만

방금 들어온 뉴스

[속보] '이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견…실종 10일만

윤예림 기자
입력 2025-08-20 13:26
수정 2025-08-20 13:26
경찰 자료 이미지. 연합뉴스
경찰 자료 이미지. 연합뉴스


이태원 참사 당시 현장에 출동한 뒤 우울증 증세를 보이다 실종된 소방대원이 실종 10일 만에 끝내 숨진 채 발견됐다.

20일 경찰에 따르면 이날 낮 12시 30분쯤 경기 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래서 모 소방서 소속 A(30)씨가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다.

A씨의 시신은 부패가 진행된 상태였던 것으로 전해졌다.

A씨는 지난 10일 오전 2시 30분쯤 남인천요금소를 빠져나온 뒤 우측 갓길에 차를 세운 채 사라졌고, 인근 인천시 남동구 서창동 아파트를 마지막으로 이후 행적은 확인되지 않았다.

A씨는 지난 2022년 이태원 참사 사건 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 증세를 보여 왔으며, 소방청에서 지원하는 심리치료 9번을 포함해 지금까지 총 12차례 심리치료를 받은 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 시신을 수습하고, 자세한 사망 경위를 조사할 방침이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
윤예림 기자
