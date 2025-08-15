“8월 15일 대중교통에 폭탄” 주미한국대사관에 협박 메일

“8월 15일 대중교통에 폭탄” 주미한국대사관에 협박 메일

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-08-15 11:10
수정 2025-08-15 11:10
10일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(옛 체조경기장)에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수된 가운데 수색을 마친 경찰특공대가 이동하고 있다. 아이돌 그룹 콘서트를 보려던 관객과 시민들이 대피하는 소동이 일었지만, 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았다. 2025.8.10 연합뉴스
10일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(옛 체조경기장)에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수된 가운데 수색을 마친 경찰특공대가 이동하고 있다. 아이돌 그룹 콘서트를 보려던 관객과 시민들이 대피하는 소동이 일었지만, 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았다. 2025.8.10 연합뉴스


광복절인 15일 대중교통에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

경찰 등에 따르면 이날 오전 5시 34분쯤 미국 워싱턴DC에 있는 주미한국대사관은 이같은 내용의 이메일을 전송받고 경찰에 신고했다.

메일에는 “8월 15일 오후 3시 34분에 한국 도시지역 대중교통에 고성능 폭탄을 터뜨리겠다”는 내용이 담겨 있었다. 장소는 특정되지 않았다.

해당 메일 작성자는 일본 변호사를 사칭했으나, 최근 다수 테러 협박 사건 때 사용된 이름과는 다른 이름인 것으로 전해졌다.

경찰은 대중교통에 대한 연계 순찰을 강화하는 한편 메일 발신자를 추적하는 등 수사에 나섰다.

경찰 관계자는 “국민적 불안감 해소를 위해 연계 순찰을 강화하고, 경찰특공대가 지원 태세를 유지하며 만일의 사태에 대비하고 있다”고 밝혔다.

앞서 지난 10일 아이돌 그룹 콘서트가 열릴 예정이던 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(옛 체조경기장)에 폭발물을 설치했다는 팩스가 확인돼 관람객 2000여명이 대피하는 소동이 벌어졌다. 지난 8일에도 서울 지역 학교를 대상으로 황산 테러를 하겠다는 협박 팩스가 전송되기도 했다.

두 사건 모두 일본 변호사를 사칭한 팩스에서 빚어진 소동으로, 실제 폭발물이 발견되지는 않았다.
이정수 기자
