정의선, 중국이어 美 CES 방문…LG·퀄컴·삼성 등 찾아 로보틱스 현장 경영

방중 일정 마치고 방미 현대차그룹 회장

기업별 모빌리티·AI 로보틱스 현장 확인

이미지 확대 장재훈 부회장과 이동하는 정의선 회장 정의선 현대차그룹 회장이 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 장재훈 부회장과 이동하고 있다.

라스베이거스 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장재훈 부회장과 이동하는 정의선 회장 정의선 현대차그룹 회장이 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 장재훈 부회장과 이동하고 있다.

라스베이거스 연합뉴스

이미지 확대 부스 둘러보는 정의선 회장 정의선 현대차그룹 회장이 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대차 부스를 둘러보고 있다.

라스베이거스 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부스 둘러보는 정의선 회장 정의선 현대차그룹 회장이 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대차 부스를 둘러보고 있다.

라스베이거스 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정의선 현대자동차그룹 회장이 중국 방문 일정을 마치자마자 세계 최대 IT(정보기술)·가전 전시회인 ‘CES 2026’을 찾았다. 정식 관람 시작 전부터 그룹 부스를 비롯해 협력 관계에 있는 두산, 퀄컴, LG전자, 삼성전자 부스를 차례로 방문했다.정 회장은 CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 모습을 드러냈다.정 회장은 개막 30분 전인 오전 9시 40분쯤 두산그룹 부스를 먼저 방문한 것으로 전해졌다. 두산그룹 부스는 현대차그룹 부스 바로 옆에 있다.두 회사가 수소, 로보틱스 등 사업 분야를 공유하는 만큼 정 회장은 두산퓨얼셀의 수소 연료전지, 두산로보틱스의 로봇 솔루션 등을 둘러봤을 것으로 분석된다. 이후 정 회장은 현대차그룹 부스를 찾아 차세대 휴머노이드 아틀라스를 비롯해 자사의 인공지능(AI) 로보틱스 제품과 기술을 둘러봤다. 정 회장은 로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 최고경영자(CEO)와 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄과 짧게 환담하기도 했다.현대차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 전날 구글 딥마인드와 ‘미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위한 전략적 파트너십’을 맺었다. 정 회장은 직원들의 설명을 들으며 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’,전기차 자동 충전 로봇(ACR) 등을 유심히 지켜봤다. 이어 퀄컴 부스를 찾아 프라이빗룸으로 향했고, 퀄컴의 휴머노이드용 고성능 로봇 프로세서 ‘퀄컴 드래곤윙 IQ10’에 대해 설명을 듣기도 했다. 아카시 팔키왈라 퀄컴 최고운영책임자(COO)가 정 회장과 반갑게 인사를 나눴고 안내를 맡았다.현대차그룹이 피지컬 AI를 신성장 동력으로 낙점하고 휴머노이드 개발에 전력을 쏟는 상황에서 글로벌 협업 행보가 이어질 것이라는 관측이 나온다.현대차그룹은 지난해 엔비디아에 이어 올해 구글 딥마인드와 전략적 파트너십을 체결하는 등 글로벌 파트너십을 확대해오고 있다. 앞서 장재훈 현대차그룹 부회장은 피지컬 AI 경쟁력 확보와 관련해 “글로벌 협업이 제일 중요한 것 같다. 업계 선두와 연합해 빠르게 개척하고 위치를 확보해야 한다”고 강조하기도 했다.정 회장은 이후 LVCC 센트럴홀로 이동해 LG전자 차량용 솔루션 전시룸을 찾았다. LG전자 VS사업본부장 은석현 사장이 안내를 맡았다. 정 회장은 내부에서 LG전자가 전시 중인 ‘AI 기반 차량용 솔루션’에 대해 설명을 들은 것으로 전해졌다.AI 기반 차량용 솔루션은 AI와 전장기술을 결합한 솔루션으로, 전면 유리에 투명 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 적용해 운전석 전체로 인터페이스를 확장한 ‘디스플레이 솔루션’, 운전석과 조수석에 비전 AI를 적용해 시선에 따라 양한 정보를 제공하는 ‘비전 솔루션’ 등을 포함한다. 정 회장은 모형 운전석에 직접 탑승하는 등 AI 콕핏(운전석), 자율주행 애플리케이션, 운전자 안면인식 등 기술을 체험했다.정 회장이 이어 윈호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관도 방문해 노태문 삼성전자 대표의 영접을 받았고 130형 마이크로 RGB TV를 비롯해 AI 냉장고,로봇청소기 등 가전제품을 두루 둘러봤다. 스마트폰 전시존에서는 두 번 접는 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’를 직접 접어 보이기도 했다.