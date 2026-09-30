부·울·경 3개 광역의회, 초광역 발전 공동보조

세줄 요약
- 부·울·경 3개 광역의회, 초광역 협의체 구성 합의
- 10월 공동협력 선언문 발표 예정, 공동 대응 강화
- 경제·교통·문화 등 9개 분야 협력 추진
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부산·울산·경남 3개 광역의회, 광역 발전 공동 협력
부산시의회 강무길 의장, 울산시의회 이영해 의장, 경남도의회 박준 의장은 10월 중 ‘부울경의회 광역발전 협의회’를 구성하고 공동협력 선언문을 발표하기로 했다. (왼쪽부터 박준, 이영해, 강무길 의장). 부산시의회 제공
부·울·경 3개 광역의회가 초광역 발전을 위한 공동 대응에 나선다.
30일 부산시의회에 따르면 부산시의회 강무길 의장, 울산시의회 이영해 의장, 경남도의회 박준 의장이 지난 19일 대한민국시도의회의장협의회에서 만나 ‘부울경의회 광역 발전 협의회’를 구성키로 했다.
이를 위해 3개 광역의회 의장은 10월 중 다시 만나 부울경의회 광역 발전 협의회 구성을 포함한 공동협력 선언문을 발표하기로 했다.
3개 광역의회 협력은 부·울·경이 경제·산업·교통·문화·생활권 등을 공유하고 있는 만큼 지역 공동현안에 대해 개별적으로 대응하는 것을 넘어 지방의회 차원의 공동 정책 발굴과 제도개선, 정부 건의 등 공동 대응체계를 구축하는 데 목적이 있다.
3개 광역의회는 향후 협력체계 강화, 정책과제 공동 발굴, 국비 확보 및 제도개선, 미래산업 발전 협력, 문화·관광·생활권 연계, 공공기관 이전, 초광역 교통망 확충, 원전·에너지·전력 생태계, 물관리 공동협력 등 9개 분야를 중심으로 초광역 협력과 공동 대응을 추진할 예정이다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕강일 리틀야구장 예정부지 ‘공원 전환’ 결실
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 국토교통부가 지난 29일 국토교통부고시 제2026-511호 ‘서울고덕강일 공공주택지구 지구계획 변경(15차)승인’을 고시함에 따라 고덕동 360 일대 리틀야구장 예정부지가 근린공원으로 전환됐다고 밝혔다. 해당 부지는 기존 고덕강일 공공주택지구 지구계획상 체육시설용지로 지정돼 있던 부지다. 고덕동 리틀야구장 계획은 2010년 남산 일대 체육시설을 서울 각 권역으로 분산 이전하는 과정에서 시작됐다. 이후 고덕강일 공공주택지구 개발계획에 반영돼 고덕동 360 일원에 체육시설용지가 유지돼 왔으나, 계획 수립 이후 지역의 주거·생활 여건은 크게 달라졌다. 박 의원이 문제를 제기한 2025년 당시 고덕강일지구에는 2만 2115세대, 약 6만 5000명의 주민이 거주하고 있었고, 인근에는 고덕비즈밸리의 대규모 상업·업무지역도 조성됐다. 특히 리틀야구장 이전과 관련해 2024년 한 해 228건의 민원이 접수되는 등 주민들의 재검토 요구가 이어졌다. 이러한 맥락에서 박 의원은 제11대 서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 재직 중이던 2025년 4월 23일, 제330회 임시회 정원도시국 업무보고를 자리 삼아 주민 복리
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강무길 부산시의회 의장은 “3개 광역의회는 공동협력을 통해 당면한 공동현안에 대한 대응력을 높이는 한편 지역 간 협력을 촉진하고 초광역 정책을 뒷받침하는 역할을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
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