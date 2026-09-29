아이들과 함께 만드는 생명예술제… ‘동물에 친절한 제주’ 만나다

세줄 요약 제주동물권행동 나우와 제주비건이 10월 3~9일 ‘아이들이 만드는 동물에 친절한 제주’를 주제로 2026 제주동물예술제를 연다. 어린이 미술·백일장, 플리마켓, 체험, 공연, 비건 먹거리 등으로 동물과 자연, 생명의 가치를 예술로 표현하는 축제다. 어린이 주도 생명예술축제 개최

미술·백일장·체험·공연 프로그램 구성

동물과 자연의 공존 가치 확산

이미지 확대 (사)제주동물권행동 나우와 (사)생명환경권행동 제주비건은 오는 10월 3일부터 9일까지 제주에서 ‘아이들이 만드는 동물에 친절한 제주’를 주제로 2026 제주동물예술제(JAAF 2026)​를 개최한다. (사)생명환경권행동 제주비건 제공 닫기 이미지 확대 보기 (사)제주동물권행동 나우와 (사)생명환경권행동 제주비건은 오는 10월 3일부터 9일까지 제주에서 ‘아이들이 만드는 동물에 친절한 제주’를 주제로 2026 제주동물예술제(JAAF 2026)​를 개최한다. (사)생명환경권행동 제주비건 제공

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제주에서 어린이들이 그림과 글, 음악과 놀이를 통해 동물과 자연, 생명의 가치를 배우는 축제가 열린다.(사)제주동물권행동 나우와 (사)생명환경권행동 제주비건은 오는 10월 3일부터 9일까지 제주에서 ‘아이들이 만드는 동물에 친절한 제주’를 주제로 2026 제주동물예술제(JAAF 2026)​를 개최한다고 29일 밝혔다.이번 축제는 어린이가 직접 예술의 주인공이 돼 동물과 자연을 바라보고 표현하는 생명예술축제로 마련됐다. 어린이 미술·백일장부터 플리마켓, 예술체험, 공연, 비건 먹거리까지 가족과 지역사회가 함께 즐길 수 있는 프로그램이 이어진다.축제의 중심 행사는 10월 3일 오후 1시부터 4시까지 제주시 에땅블루제주 갤러리에서 열린다.어린이들은 현장에서 동물과 자연, 생명을 주제로 동시와 산문을 쓰는 백일장에 참여한다. 자신이 사용하던 장난감과 책, 인형 등을 직접 사고팔거나 교환하는 어린이 플리마켓에서는 자원순환과 나눔도 경험할 수 있다.실크스크린으로 직접 동물 티셔츠를 만드는 프로그램을 비롯해 리폼 편의점, 캐리커처, 실공예, 동물생각나무, 블록 쌓기 등 다양한 체험 프로그램도 마련된다.동물을 주제로 한 어린이 책 전시도 열린다. 동물을 사랑하는 배우 김정난씨가 기부한 책도 함께 소개된다.음악 공연도 축제 분위기를 더한다. 오카리나와 우쿨렐레 버스킹을 비롯해 가수 김형갑과 언바운드의 공연이 이어진다. 유재연 작가의 ‘귤밭의 개들’ 사인회와 관련 티셔츠 판매·기부 행사, 고명희 타로 마스터의 프로그램도 진행된다.먹거리 역시 ‘동물과 환경에 친절한’ 취지에 맞췄다. 유기농문화센터 강성미 원장의 비마카세를 비롯해 비타글로리, 밀한줌, 앤드유카페, 러빙헛 제주, 카페 901 등이 참여해 비건 바비큐와 제주 먹거리, 커피와 음료 등을 나눈다.오후 4시에는 ‘동물에 친절한 제주’를 주제로 한 어린이 미술 공모전과 백일장 시상식​이 열린다. 미술 공모전 대상 수상자에게는 제주특별자치도교육감상이 수여되며 금상·은상·장려상 수상자에게도 상장과 상품이 전달된다.수상작을 포함한 어린이 미술 작품은 오는 10월 9일 오후 5시까지 에땅블루제주 갤러리에 전시된다.동물과 공존을 생각해보는 프로그램이 이어진다. 10월 4일 오전 10시에는 고양이도서관 주변에서 2인 1조로 구조동물과 산책하며 주변 쓰레기를 줍는 ‘봉그젠과 함께하는 댕로깅’​이 진행된다.축제 마지막 날인 10월 9일 오후 2시에는 고양이도서관에서 이보숙 작가와 함께하는 ‘제주 고양이 도서관’ 출간 기념 북토크​가 열린다.주최 측은 “이번 축제를 통해 어린이들이 동물과 자연, 생명을 단순히 보호의 대상으로 바라보는 데 그치지 않고 자신의 언어와 예술로 표현해보는 계기가 되길 기대하고 있다”며 “그림 한 장, 글 한 편, 음악 한 곡에서 시작된 작은 상상력이 사람과 동물이 함께 살아가는 제주를 만드는 밑거름이 될 것”이라고 전했다.2026 제주동물예술제는 제주도교육청과 주식회사 앤드유가 후원한다.