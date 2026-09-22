“16만9000원 추석 한우 선물세트, 기름덩어리가 왔네요”…분통 터졌다 [이슈픽]

세줄 요약 웹툰 작가 김규삼이 추석 선물로 보낸 16만9000원 한우 세트에서 지방이 많은 고기와 변색된 진공포장 제품이 왔다며 불만을 제기했다. 판매자 해명과 고객센터 응대도 원활하지 않았다고 밝혔고, 결국 앞으로는 선물 대신 돈으로 보내겠다고 했다. 김규삼, 16만9000원 한우 선물세트 품질 불만 제기

지방 많은 고기·변색 포장 사진 공개, 직원이 먼저 발견

판매자 해명 부재와 챗봇 응대에 답답함 토로

이미지 확대 웹툰 ‘비질란테’와 ‘쌉니다 천리마마트’ 등으로 알려진 김규삼 작가가 추석을 앞두고 화실 직원들에게 보낸 16만 9000원짜리 한우 선물 세트의 상태와 판매자 측 대응에 불만을 터뜨렸다. 김 작가는 21일 네이버웹툰 커뮤니티에 “화실 식구들에게 명절 선물로 16만 9000원짜리 한우 세트를 돌렸는데 이런 물건이 배송됐다”며 여러 장의 사진을 공개했다. 2026.9.22 네이버웹툰 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 웹툰 ‘비질란테’와 ‘쌉니다 천리마마트’ 등으로 알려진 김규삼 작가가 추석을 앞두고 화실 직원들에게 보낸 16만 9000원짜리 한우 선물 세트의 상태와 판매자 측 대응에 불만을 터뜨렸다. 김 작가는 21일 네이버웹툰 커뮤니티에 “화실 식구들에게 명절 선물로 16만 9000원짜리 한우 세트를 돌렸는데 이런 물건이 배송됐다”며 여러 장의 사진을 공개했다. 2026.9.22 네이버웹툰 커뮤니티

이미지 확대 웹툰 ‘비질란테’와 ‘쌉니다 천리마마트’ 등으로 알려진 김규삼 작가가 추석을 앞두고 화실 직원들에게 보낸 16만 9000원짜리 한우 선물 세트의 상태와 판매자 측 대응에 불만을 터뜨렸다. 김 작가는 21일 네이버웹툰 커뮤니티에 “화실 식구들에게 명절 선물로 16만 9000원짜리 한우 세트를 돌렸는데 이런 물건이 배송됐다”며 여러 장의 사진을 공개했다. 2026.9.22 네이버웹툰 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 웹툰 ‘비질란테’와 ‘쌉니다 천리마마트’ 등으로 알려진 김규삼 작가가 추석을 앞두고 화실 직원들에게 보낸 16만 9000원짜리 한우 선물 세트의 상태와 판매자 측 대응에 불만을 터뜨렸다. 김 작가는 21일 네이버웹툰 커뮤니티에 “화실 식구들에게 명절 선물로 16만 9000원짜리 한우 세트를 돌렸는데 이런 물건이 배송됐다”며 여러 장의 사진을 공개했다. 2026.9.22 네이버웹툰 커뮤니티

이미지 확대 웹툰 ‘비질란테’와 ‘쌉니다 천리마마트’ 등으로 알려진 김규삼 작가가 추석을 앞두고 화실 직원들에게 보낸 16만 9000원짜리 한우 선물 세트의 상태와 판매자 측 대응에 불만을 터뜨렸다. 김 작가는 21일 네이버웹툰 커뮤니티에 “화실 식구들에게 명절 선물로 16만 9000원짜리 한우 세트를 돌렸는데 이런 물건이 배송됐다”며 여러 장의 사진을 공개했다. 2026.9.22 네이버웹툰 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 웹툰 ‘비질란테’와 ‘쌉니다 천리마마트’ 등으로 알려진 김규삼 작가가 추석을 앞두고 화실 직원들에게 보낸 16만 9000원짜리 한우 선물 세트의 상태와 판매자 측 대응에 불만을 터뜨렸다. 김 작가는 21일 네이버웹툰 커뮤니티에 “화실 식구들에게 명절 선물로 16만 9000원짜리 한우 세트를 돌렸는데 이런 물건이 배송됐다”며 여러 장의 사진을 공개했다. 2026.9.22 네이버웹툰 커뮤니티

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웹툰 ‘비질란테’와 ‘쌉니다 천리마마트’ 등으로 알려진 김규삼 작가가 추석을 앞두고 화실 직원들에게 보낸 16만 9000원짜리 한우 선물 세트의 상태와 판매자 측 대응에 불만을 터뜨렸다.김 작가는 21일 네이버웹툰 커뮤니티에 “화실 식구들에게 명절 선물로 16만 9000원짜리 한우 세트를 돌렸는데 이런 물건이 배송됐다”며 여러 장의 사진을 공개했다.사진에는 지방 비중이 높아 보이는 고기와 자줏빛을 띠는 진공포장 고기가 담겼다.김 작가는 “못 먹는 기름 덩어리와 진공이 풀려 변색된 고기가 와서 받은 사람이 곤란해하다가 알려주는 일이 생겼다”고 했다. 선물을 받은 직원이 먼저 고기 상태를 알려오면서 문제를 알게 됐다는 것이다.그는 판매자 측의 대응에도 불만을 나타냈다. 김 작가는 “판매자는 해명도 안 해주고 고객센터에 문의하려니까 챗봇이 뺑뺑이만 돌리니 약만 올랐다”고 했다.이어 “갑자기 천리마마트 현금선물 세트가 생각나서 혼자서 좀 웃었다”며 “앞으로는 그냥 선물 같은 건 안 돌리고 돈으로 보내기로 했다”고 덧붙였다. 김 작가는 해당 글에서 한우 선물 세트를 판매한 업체의 상호는 공개하지 않았다.온라인에서는 가격에 비해 품질이 아쉽다는 지적과 함께 환불을 받아야 한다거나 구매 후기에 사진을 남겨야 한다는 반응이 이어졌다. 명절에 과일이나 육류 선물 세트를 보냈다가 품질 문제로 곤란을 겪었다는 경험담도 나왔다.반면 일부 누리꾼은 사진 속 지방이 많은 고기가 차돌박이로 보인다며 사진만으로 제품의 품질 이상을 단정하기 어렵다는 의견을 냈다.다만 고기 색이 어둡다고 해서 반드시 상한 것으로 단정할 수는 없다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 쇠고기는 진공포장 상태에서 산소가 차단되면 자줏빛을 띠고, 포장을 뜯어 공기와 접촉하면 다시 선홍색으로 변할 수 있다. 부패 여부는 색깔만으로 판단하기 어렵고, 불쾌한 냄새가 나거나 표면이 끈적이는 등 다른 이상이 함께 나타나는지도 확인해야 한다.