“경찰이 수사 기밀 알려줬다…” 전북지역 현직 경찰관 입건

세줄 요약 전북경찰청이 전주완산경찰서 소속 A경감을 공무상 비밀 누설 혐의로 조사한다. A경감은 수사 중인 사안을 제3자에게 알린 의혹을 받았고, 경찰은 지난주 사무실 등을 압수수색했다. 다른 사건 피의자의 진술이 단서가 됐다. 전북경찰청, A경감 공무상 비밀 누설 혐의 조사

수사 중 사안 제3자 누설 의혹, 사무실 압수수색

다른 사건 피의자 진술로 수사 단서 확보

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현직 경찰 간부가 수사 기밀을 외부로 누설한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 공무상 비밀 누설 혐의로 전주완산경찰서 소속 A경감을 조사하고 있다고 22일 밝혔다.A경감은 경찰이 수사 중인 사안을 제3자에게 누설한 혐의를 받고 있다. 경찰은 앞서 지난주 A경감의 사무실 등을 압수수색하기도 했다.A경감의 범행은 서울의 한 경찰서에서 다른 사건으로 입건돼 조사를 받고 있던 피의자의 진술로 드러났다. 해당 피의자가 “A경감이 수사 기밀을 알려줬다”는 취지로 진술하자 경찰은 전북경찰청 반부패경제범죄수사대에 A경감의 수사를 의뢰했다.경찰 관계자는 “현재 A경감을 대기 발령한 상태로 수사 중”이라고 말했다.