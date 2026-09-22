폐공장 재생 ‘부산 F1963 정원’, 아름다운 민간 정원 30선 선정

세줄 요약 부산 수영구 F1963 정원이 산림청 ‘2026 대한민국 아름다운 민간 정원 30선’에 선정됐다. 옛 와이어 공장을 재생한 복합문화공간 안에 대나무 숲길 소리길, 달빛가든, 단풍가든이 조성돼 산업 유산과 자연의 조화를 보여준다. 부산 F1963 정원, 민간 정원 30선 선정

폐공장 재생 복합문화공간의 정원 가치 인정

소리길·달빛가든·단풍가든 조성

이미지 확대 F1963정원 소리길 닫기 이미지 확대 보기 F1963정원 소리길

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부산 수영구 구락로 123번길 ‘F1963 정원’이 산림청 ‘2026 대한민국 아름다운 민간 정원 30선’​에 선정됐다고 22일 부산시가 전했다.‘아름다운 민간 정원 30선’은 정원문화를 확산하기 위해 추진되는 사업이다.4878㎡ 넓이의 F1963 정원은 2024년 12월 ‘부산시 제1호 민간 정원’으로 선정된 곳으로, 고려제강 와이어 공장을 재생 건축을 통해 리노베이션한 복합문화공간 F1963 내 자리 잡고 있다.와이어의 곧고 유연한 특성을 닮은 대나무 숲길인 소리길을 비롯해 생태 정원 달빛가든, 휴식정원 단풍가든으로 꾸며져 있다.소리길은 옛 공장 바닥 콘크리트를 재활용해 공간이 지녀온 시간의 흔적을 살리고, 정원과 기존 건축물의 경계를 자연스럽게 연결, 산업 공간의 흔적과 자연이 대비와 조화를 이루는 독특한 공간을 연출한다.옛 폐수처리장을 생태 정원으로 재생한 달빛가든​은 연꽃과 정원식물, 유리온실 등이 어우러져 F1963의 산업 유산을 정원으로 재해석한 점이 특징이다. 느티나무 그늘과 단풍을 즐길 수 있는 단풍가든​은 도심에서 자연을 가까이에서 느낄 수 있도록 조성되어 있다.부산시는 F1963 정원의 ‘아름다운 민간 정원 30선’ 선정을 계기로 민간이 조성하고 가꿔온 우수한 정원의 가치를 널리 알리고, 민간 정원 발굴과 정원문화 확산을 지속해 추진할 계획​이다.