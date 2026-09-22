[사고] 산업이 자라고 사람이 머무는 ‘경북 인구 대전환’

본사 주최 9월 30일 ‘2026 서울신문 경북 인구포럼’서울신문사는 오는 30일 ‘경북 인구 대전환’을 주제로 ‘2026 서울신문 경북 인구포럼’을 개최합니다. 산업의 변화가 인구의 변화로 이어지려면 일할 기회뿐 아니라 배우고, 창업하고, 가족이 정착할 수 있는 환경이 함께 마련되어야 합니다. 이번 포럼에서는 구미의 첨단 산업과 지역 인재 양성, 귀농·귀촌 현장을 통해 지역 혁신이 만들어 내는 경북 인구 대전환의 길을 모색합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
▪일시 : 2026년 9월 30일(수) 14:00~17:00
▪장소 : 구미시청 4층 대회의실
▪ 주최/주관 : 서울신문사 / 한반도미래인구연구원
▪문의 : 02-2000-9366 (서울신문 ESG위원회)
▪홈페이지 : http://www.spforum.kr/
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세줄 요약
- 경북 인구 대전환 포럼 개최, 산업과 정주 해법 모색
- 구미 첨단산업·인재양성·귀농귀촌 현장 함께 점검
- 일자리 넘어 교육·창업·가족정착 환경 필요성 강조
2026-09-22 2면
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