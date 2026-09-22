[사고] 산업이 자라고 사람이 머무는 ‘경북 인구 대전환’

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[사고] 산업이 자라고 사람이 머무는 ‘경북 인구 대전환’

입력 2026-09-22 00:29
수정 2026-09-22 00:29
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본사 주최 9월 30일 ‘2026 서울신문 경북 인구포럼’

서울신문사는 오는 30일 ‘경북 인구 대전환’을 주제로 ‘2026 서울신문 경북 인구포럼’을 개최합니다. 산업의 변화가 인구의 변화로 이어지려면 일할 기회뿐 아니라 배우고, 창업하고, 가족이 정착할 수 있는 환경이 함께 마련되어야 합니다. 이번 포럼에서는 구미의 첨단 산업과 지역 인재 양성, 귀농·귀촌 현장을 통해 지역 혁신이 만들어 내는 경북 인구 대전환의 길을 모색합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

▪일시 : 2026년 9월 30일(수) 14:00~17:00

▪장소 : 구미시청 4층 대회의실

▪ 주최/주관 : 서울신문사 / 한반도미래인구연구원

▪문의 : 02-2000-9366 (서울신문 ESG위원회)

▪홈페이지 : http://www.spforum.kr/



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세줄 요약
  • 경북 인구 대전환 포럼 개최, 산업과 정주 해법 모색
  • 구미 첨단산업·인재양성·귀농귀촌 현장 함께 점검
  • 일자리 넘어 교육·창업·가족정착 환경 필요성 강조
2026-09-22 2면
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