서울 시내버스 내일 새벽 첫차부터 파업…노사조정 결렬

세줄 요약 서울 시내버스 노사가 2차 조정 회의에서도 합의하지 못해 16일 새벽 첫차부터 총파업에 들어갔다. 서울에서는 64개사 390여개 노선, 7000여대가 운행해 왔고, 시는 무료 셔틀버스 최대 1500대와 지하철 증편으로 대응했다. 서울 시내버스 노사 조정 최종 결렬

16일 새벽 첫차부터 총파업 돌입 예정

서울시, 셔틀버스·지하철 증편 대응

이미지 확대 서울 시내버스 노조가 예고한 총파업 개시일을 하루 앞둔 15일 서울역 버스환승센터에서 버스가 운행하고 있다. 2026.9.15 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 시내버스 노조가 예고한 총파업 개시일을 하루 앞둔 15일 서울역 버스환승센터에서 버스가 운행하고 있다. 2026.9.15 이지훈 기자

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서울 시내버스 노동조합이 오는 16일 새벽 첫차부터 운행을 중단하는 파업에 돌입한다.서울 시내버스 노사는 이날 오후 2시부터 영등포구 서울지방노동위원회에서 노동쟁의 사건 중재를 위한 2차 조정 회의를 열었다.그러나 8시간에 걸친 조정에서도 합의점을 찾지 못해 오후 10시쯤 조정이 최종 결렬됐다.노조는 16일 오전 4시부터 예정대로 총파업에 돌입할 예정이다.서울에서는 64개사 390여개 노선에서 시내버스 7000여대가 운행해왔다.서울시는 파업에 대응해 지하철역 등을 오가는 무료 셔틀버스(전세버스)를 최대 1500대 투입하고 출퇴근 시간대 지하철을 증편 운행하는 등 비상수송대책을 가동한다.