[포토] 경포해변 덮친 거센 너울

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9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다.