사회 [포토] 경포해변 덮친 거센 너울 입력 2026-09-09 10:54 수정 2026-09-09 10:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/09/09/20260909800002 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 기상청이 9일 동해안 지역에 당부한 사항은 무엇인가? 해안가 출입 자제 해상 활동 금지