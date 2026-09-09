부산 예인선 전복 사고 7일 만에 실종자 1명 포항 해변서 숨진 채 발견

선원 8명 중 9일까지 1명 구조·2명 사망

해경, 나머지 5명에 대한 수색 작업 이어가

이미지 확대 부산 앞바다 예인선 전복 사고 실종자 수색 작업. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산 앞바다 예인선 전복 사고 실종자 수색 작업. 연합뉴스

세줄 요약 부산 앞바다 예인선 전복 사고로 실종된 선원 6명 중 1명이 7일 만에 포항 해변에서 숨진 채 발견됐다. 시신은 사고 해역에서 100㎞ 넘게 떨어진 곳에서 확인됐고, 해경은 지문과 포렌식으로 신원을 특정했다. 예인선 전복 사고 실종자 1명 포항서 발견

사고 7일 만에 시신 확인, 신원은 한국인 선원

사고 해역서 100㎞ 이상 떨어진 해변 발견

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부산 앞바다에서 예인선이 전복되며 실종된 선원 6명 중 1명이 사고 7일 만에 경북 포항 해변에서 숨진 채 발견됐다.9일 부산해양경찰서 등에 따르면 오전 8시 48분쯤 포항시 남구 도구해수욕장 인근 해변에서 티엔에스캐처호의 50대 한국인 선원 A씨의 시신이 발견됐다. 환경미화원이 신고한 것으로 알려졌다. 시신은 해경의 휴대전화 디지털 포렌식과 지문 대조 등 신원 확인 작업을 거쳐 A씨로 확인됐다. A씨가 발견된 장소는 사고 해역으로부터 100㎞ 넘게 떨어져 있다. 조류에 휩쓸려 그곳까지 떠내려간 것으로 보인다.티엔에스캐처호는 지난 2일 부산 앞바다 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 기관 고장으로 멈춰 선 라이베리아 선적의 대형 컨테이너선에 대한 예인 작업을 하다 전복됐다. 당시 티엔에스캐처호에는 한국인 6명과 인도네시아인 2명 등 8명이 승선 중이었다. 이 가운데 인도네시아 선원 1명은 구조됐으나 한국인 선원 1명은 의식이 없는 채 발견됐다가 끝내 숨졌다. 이후 6명에 대한 수색 작업이 이어지다 이날 A씨가 발견된 것이다. 나머지 5명은 여전히 실종 상태다.해경은 컨테이너선 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석한 결과, 티엔에스캐처호 실종자 6명 중 2명은 전복 사고 직후 내부에서 빠져나와 바닷물에 빠진 것으로 파악됐다. 구조된 인도네시아 선원은 사고 당시 티엔에스캐처호에서 다른 선원이 뛰어나오는 것을 봤다고 진술했는데, 해경은 그가 A씨인 것으로 보고 있다.한편, 해경은 이날 사고 해역을 중심으로 8일째 밤낮없이 수색을 이어갔으나 기상 악화로 난항을 겪었다.