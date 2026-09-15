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KLPGA 메이저 우승 박보겸, 세계랭킹 폭풍 상승

권훈 기자
입력 2026-09-15 07:49
수정 2026-09-15 07:49
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세줄 요약
  • 박보겸 메이저 우승, 세계랭킹 53계단 상승
  • 박예지·유서연 준우승, 순위 동반 상승
  • 김민솔 13위, 개인 최고 순위 경신
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KLPGA투어 시즌 세번째 메이저대회 KB금융 골든라이프 챔피언십 우승 트로피를 든 박보겸. KLPGA 제공.
KLPGA투어 시즌 세번째 메이저대회 KB금융 골든라이프 챔피언십 우승 트로피를 든 박보겸. KLPGA 제공.


한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 세번째 메이저대회 KB금융 골든라이프 챔피언십에서 우승과 준우승한 박보겸과 준우승힌 박예지, 유서연의 세계랭킹이 크게 올랐다.

박보겸은 15일 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 131위에 자리 잡았다. 지난주보다 무려 53계단이나 뛰었다.

박보겸에 1타 뒤진 공동2위를 차지했던 박예지는 48계단 상승해 148위가 됐고 같은 공동2위 유서연도 29계단을 뛰어 올라 98위에 안착했다.

KLPGA투어 선수 중 세계랭킹이 가장 높은 김민솔은 1계단 상승한 13위로 올랐다. 김민솔은 역대 개인 최고 순위를 또 한번 경신했다.

서교림은 30위에서 변동이 없었다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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넬리 코르다(미국), 지노 티띠꾼(태국),유해란, 김효주는 1～4위를 지켰다.
권훈 기자
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