사격 훈련 후 실탄 챙긴 경찰관 자택 압수수색…경찰 “추가 실탄, 범죄 정황은 없어”

세줄 요약 전북경찰청이 사격 훈련 뒤 실탄 3발을 빼돌린 혐의를 받는 현직 경찰관 A 경감의 자택과 근무지를 압수수색했으나, 추가 실탄이나 탄피는 발견되지 않았다. 경찰은 실탄 보유 현황도 확인했으나 특이점은 없었고, 휴대전화 등을 토대로 범행 동기를 조사하고 있다. 사격 훈련 뒤 실탄 3발 빼돌린 경찰관 수사

자택·근무지 압수수색, 추가 실탄은 미발견

경찰, 휴대전화 분석하며 범행 동기 조사

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경찰이 사격 훈련 뒤 실탄을 빼돌린 현직 경찰관에 대해 수사를 진행했지만 현재까지 범죄 정황 등은 발견되지 않은 것으로 확인됐다.전북경찰청은 최근 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 및 절도 혐의를 받는 A 경감의 자택 등을 압수수색한 결과 실탄이나 탄피가 추가로 발견되지 않았다고 9일 밝혔다.경찰은 A 경감 근무지의 실탄 보유 개수나 총기 현황 등도 확인했지만 특이점을 발견하지 못했다.A 경감은 지난 3일 오전 9시 30분쯤 실탄 사격 훈련을 마치고 38구경 권총용 실탄 3발을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 그는 사격 훈련을 위해 지급받은 실탄 35발 가운데 32발만 쏜 뒤 나머지 3발을 숨기고 미리 준비해 둔 탄피 3개를 대신 반납했다.경찰은 A 경감을 직위 해제하고 그의 휴대전화 등을 토대로 범행 동기를 확인하는 데 주력하고 있다.경찰 관계자는 “현재까지 범죄 정황이 발견되지는 않았지만 관련 수사를 이어갈 예정”이라고 말했다.