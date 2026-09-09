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설악산 출입금지 구역 들어갔다가…불어난 계곡물에 8명 고립

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-09-09 08:21
수정 2026-09-09 09:03
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세줄 요약
  • 설악산 출입금지 토왕골서 8명 고립
  • 비로 불어난 계곡물에 하산 중 구조
  • 구조대 17명 투입, 1시간 30분 만에 완료
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설악산국립공원사무소 제공
설악산국립공원사무소 제공


강원 속초시 설악산 국립공원 내 출입 금지 구역에서 등반객 8명이 불어난 계곡물에 고립됐다가 구조됐다.

9일 설악산국립공원사무소 등에 따르면 전날 오후 9시 설악산 토왕골에서 등반객 8명이 계곡물에 고립됐다는 신고가 접수됐다.

국립공원 특수구조대와 119구조대 등 구조 인력 17명은 현장에 출동해 약 1시간 30분 만에 이들을 모두 구조했다. 구조된 일행 가운데 일부는 저체온증을 호소한 것으로 전해졌다.

이들은 출입이 금지된 토왕골 일대에서 암벽등반을 마치고 하산하던 중 비로 계곡물이 불어나자 구조를 요청한 것으로 파악됐다.

최승철 설악산국립공원사무소 재난안전과장은 “설악산은 계곡이 깊고 급경사가 많아 호우 시 계곡물이 급격히 불어나 고립되기 쉽다”며 “계획된 산행이라도 비가 내리면 포기하고 신속히 안전한 곳으로 하산해야 한다”고 당부했다.
김유민 기자
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