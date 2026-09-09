설악산 출입금지 구역 들어갔다가…불어난 계곡물에 8명 고립

세줄 요약 강원 속초 설악산 국립공원 출입금지 구역인 토왕골에서 암벽등반을 마치고 하산하던 등반객 8명이 비로 불어난 계곡물에 고립됐다가 구조됐다. 국립공원 특수구조대와 119구조대 17명이 출동해 약 1시간 30분 만에 모두 구조했으며, 일부는 저체온증을 호소했다. 설악산 출입금지 토왕골서 8명 고립

비로 불어난 계곡물에 하산 중 구조

구조대 17명 투입, 1시간 30분 만에 완료

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강원 속초시 설악산 국립공원 내 출입 금지 구역에서 등반객 8명이 불어난 계곡물에 고립됐다가 구조됐다.9일 설악산국립공원사무소 등에 따르면 전날 오후 9시 설악산 토왕골에서 등반객 8명이 계곡물에 고립됐다는 신고가 접수됐다.국립공원 특수구조대와 119구조대 등 구조 인력 17명은 현장에 출동해 약 1시간 30분 만에 이들을 모두 구조했다. 구조된 일행 가운데 일부는 저체온증을 호소한 것으로 전해졌다.이들은 출입이 금지된 토왕골 일대에서 암벽등반을 마치고 하산하던 중 비로 계곡물이 불어나자 구조를 요청한 것으로 파악됐다.최승철 설악산국립공원사무소 재난안전과장은 “설악산은 계곡이 깊고 급경사가 많아 호우 시 계곡물이 급격히 불어나 고립되기 쉽다”며 “계획된 산행이라도 비가 내리면 포기하고 신속히 안전한 곳으로 하산해야 한다”고 당부했다.