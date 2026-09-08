“8번째 긁는 순간, 쎄하더라”…‘5억 복권’ 대박 순간, 가장의 사연

세줄 요약 경기 안산시에서 스피또1000 108회차 1등 5억원 당첨자가 나왔다. 병원에 가던 길 우연히 산 복권이 행운을 안겼고, 당첨자는 8번째 복권을 긁는 순간 강한 직감을 느꼈다. 그는 대출금을 갚고 가족과의 시간을 늘릴 계획이다. 안산 복권판매점서 스피또1000 1등 5억원 당첨

병원 가던 길 우연히 산 복권이 대박 행운

당첨금은 대출 상환과 가족 시간에 사용

이미지 확대 경기 안산시 상록구에 위치한 복권판매점에서 판매된 스피또1000 108회차 1등 당첨 복권. 동행복권 닫기 이미지 확대 보기 경기 안산시 상록구에 위치한 복권판매점에서 판매된 스피또1000 108회차 1등 당첨 복권. 동행복권

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병원에 가던 길에 우연히 산 복권 한 장이 5억원의 행운을 안겨줬다. 당첨자는 이번 당첨금으로 대출금을 상환하고 그동안 미뤄둔 가족과의 시간을 보낼 계획이다.8일 동행복권 홈페이지에 따르면 경기 안산시 상록구에 위치한 복권판매점에서 스피또1000 108회차 1등 5억원 당첨자가 나왔다.매주 로또와 스피또를 꾸준히 구매해온 당첨자는 휴가철을 맞아 복권 구매를 미루다가 병원 가는 길에 눈에 띈 판매점에서 로또와 스피또를 함께 샀다고 전했다.며칠 뒤 보관해 둔 복권이 생각나 한 장씩 긁기 시작했고, 8번째 복권을 긁는 순간 강한 직감이 들었다고 한다.그는 “순간 쎄한 느낌과 함께 1등 당첨을 확인했다”며 “제게 이런 행운이 찾아올 거라고는 생각하지 못해서 한동안 실감이 나지 않았다”고 말했다.당첨자는 이 사실을 바로 아내에게 알렸고, 아내 역시 깜짝 놀라며 함께 기뻐했다.그는 “이번 당첨금은 그동안 남아 있던 대출금을 갚는 데 사용할 예정”이라며 “또한 조금이나마 경제적인 여유가 생긴 만큼 그동안 미뤄둔 취미생활을 즐기고 가족들과 좋은 시간을 보내겠다”고 덧붙였다.