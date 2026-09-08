부산 예인선 침몰 실종자 7일째 수색…무인잠수정 투입

세줄 요약 부산 앞바다에서 침몰한 예인선 티엔에스캐처호 실종자 6명을 찾기 위한 7일째 수색이 시작됐다. 해경은 함선 15척과 항공기 7대를 투입해 사고 해역과 해안, 연안을 함께 수색했다. 이날은 군 무인잠수정도 두 차례 투입해 수중 수색을 재개했다. 실종자 6명 찾는 7일째 수색 시작

함선 15척·항공기 7대 동원한 수색

군 무인잠수정 투입, 수중 수색 재개

이미지 확대 지난 2일 오후 부산 오륙도 동쪽 9㎞ 해상에 예인선이 전복돼 해경이 구조 작업을 실시하고 있다. 이 사고로 승선원 8명 중 1명이 구조됐으나 다른 1명은 숨졌다. 나머지 6명이 실종돼 당국이 수색 중이다. 부산해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 2일 오후 부산 오륙도 동쪽 9㎞ 해상에 예인선이 전복돼 해경이 구조 작업을 실시하고 있다. 이 사고로 승선원 8명 중 1명이 구조됐으나 다른 1명은 숨졌다. 나머지 6명이 실종돼 당국이 수색 중이다. 부산해경 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산 앞바다에서 침몰한 예인선 티엔에스캐처호에서 실종된 6명을 찾는 7일째 수색이 시작됐다.부산해양경찰서는 8일 오전 사고 해역에서 주간 수색에 들어간다고 밝혔다. 함선 15척, 항공기 7대를 투입해 가로 31㎞, 세로 70㎞ 구간을 수색할 예정이다.사고 해역의 악천후 탓에 며칠간 수중 수색을 하지 못했지만, 이날은 군 무인잠수정을 투입해 두 차례 수중 수색을 실시할 계획이다. 해경과 군, 민간 인력 등 240여명과 군 열상감시장비를 동원해 해안, 연안도 수색한다.사고 해역에는 2m~3m 높이 파도가 치고, 초속 18m~22m 바람이 불고 있다. 부산과 울산 앞바다에 풍랑주의보가 해제됐지만, 풍랑주의 예비특보가 발효된 상태다.티엔에스 캐처호는 지난 2일 오륙도 동쪽 9㎞ 해상에서 컨테이너선 예인 중 전복됐다. 승선원 8명 중 인도네시아 선원 1명이 구조됐으며, 한국인 선원 1명은 의식이 없는 상태에서 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. 나머지 한국인 5명, 인도네시아인 1명은 실종 상태다.