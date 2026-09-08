40대 가장, 하루 14시간 배달일하다 교통사고…장기 기증으로 4명에 ‘새 삶’

세줄 요약 40대 가장 최정섭씨가 배달 일을 하다 교통사고를 당해 세상을 떠났다. 그는 20대 초반부터 가족을 책임지며 하루 14시간 넘게 일했고, 사후 심장과 간, 양쪽 신장을 기증해 4명에게 새 삶을 남겼다. 배달 중 교통사고로 세상 떠난 40대 가장

심장·간·양쪽 신장 기증, 4명에 새 삶

가족 돌보며 하루 14시간 넘게 일한 삶

이미지 확대 기증자 최정섭씨. 한국장기조직기증원 제공 닫기 이미지 확대 보기 기증자 최정섭씨. 한국장기조직기증원 제공

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20대 초반부터 어머니와 여동생을 보살피며 가장으로 살아온 40대 남성이 장기를 기증해 4명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.8일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 7월 24일 고려대학교 구로병원에서 최정섭(46)씨가 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했다.그는 비가 쏟아지던 같은 달 17일 밤 배달 일을 하다가 교통사고를 당해 크게 다쳤고, 끝내 가족 품으로 돌아오지 못했다.최씨는 원래 전기공사 일을 했으나 경기가 좋지 않아 약 1년 전부터 배달로 생계를 이어온 것으로 전해졌다.서울에서 1남 1녀 중 맏이로 태어난 최씨는 20대 초반 아버지가 오랜 투병 끝에 세상을 떠난 뒤부터 가장으로 살아왔다.어머니와 여동생도 건강이 좋지 않아 병원 생활을 이어갔고, 최씨는 두 사람을 살뜰히 보살피며 늘 가족을 먼저 생각하는 삶을 살았다고 한다.최씨는 배달 일을 시작한 뒤 하루에 14시간 넘게 일했다. 평소 등산이나 둘레길 걷기를 좋아하던 그였지만, 취미 생활을 즐길 여유도 많지 않았다.20대 초반부터 쉬지 않고 일해 온 탓에 함께 여행을 다니거나 여유로운 시간을 보내지 못한 점은 가족에게 아쉬움으로 남았다.최씨의 매제 강일규씨는 “형님은 가족과 친척, 지인들에게 늘 성실하고 책임감 있는 사람이었다”며 “저 역시 형님의 성품을 알기에 많이 의지했다”고 떠올렸다.강씨는 “부디 천국에서는 일하지 말고 편하게 지내셨으면 좋겠다. 항상 감사하고 죄송한 마음뿐이다. 형님의 동생이자 제 아내는 이제 제가 잘 챙기겠다. 그곳에서는 꼭 행복하시고, 저희 부부를 잘 지켜봐 달라”고 전했다.