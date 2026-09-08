40대 가장, 하루 14시간 배달일하다 교통사고…장기 기증으로 4명에 ‘새 삶’

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40대 가장, 하루 14시간 배달일하다 교통사고…장기 기증으로 4명에 ‘새 삶’

하승연 기자
입력 2026-09-08 10:08
수정 2026-09-08 10:08
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세줄 요약
  • 배달 중 교통사고로 세상 떠난 40대 가장
  • 심장·간·양쪽 신장 기증, 4명에 새 삶
  • 가족 돌보며 하루 14시간 넘게 일한 삶
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기증자 최정섭씨. 한국장기조직기증원 제공
기증자 최정섭씨. 한국장기조직기증원 제공


20대 초반부터 어머니와 여동생을 보살피며 가장으로 살아온 40대 남성이 장기를 기증해 4명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.

8일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 7월 24일 고려대학교 구로병원에서 최정섭(46)씨가 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했다.

그는 비가 쏟아지던 같은 달 17일 밤 배달 일을 하다가 교통사고를 당해 크게 다쳤고, 끝내 가족 품으로 돌아오지 못했다.

최씨는 원래 전기공사 일을 했으나 경기가 좋지 않아 약 1년 전부터 배달로 생계를 이어온 것으로 전해졌다.

서울에서 1남 1녀 중 맏이로 태어난 최씨는 20대 초반 아버지가 오랜 투병 끝에 세상을 떠난 뒤부터 가장으로 살아왔다.

어머니와 여동생도 건강이 좋지 않아 병원 생활을 이어갔고, 최씨는 두 사람을 살뜰히 보살피며 늘 가족을 먼저 생각하는 삶을 살았다고 한다.

최씨는 배달 일을 시작한 뒤 하루에 14시간 넘게 일했다. 평소 등산이나 둘레길 걷기를 좋아하던 그였지만, 취미 생활을 즐길 여유도 많지 않았다.

20대 초반부터 쉬지 않고 일해 온 탓에 함께 여행을 다니거나 여유로운 시간을 보내지 못한 점은 가족에게 아쉬움으로 남았다.

최씨의 매제 강일규씨는 “형님은 가족과 친척, 지인들에게 늘 성실하고 책임감 있는 사람이었다”며 “저 역시 형님의 성품을 알기에 많이 의지했다”고 떠올렸다.

강씨는 “부디 천국에서는 일하지 말고 편하게 지내셨으면 좋겠다. 항상 감사하고 죄송한 마음뿐이다. 형님의 동생이자 제 아내는 이제 제가 잘 챙기겠다. 그곳에서는 꼭 행복하시고, 저희 부부를 잘 지켜봐 달라”고 전했다.
하승연 기자
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