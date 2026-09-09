필리핀 관광부, 푸에르토 갈레라서 수중 사진대회 ‘언더워터 슛아웃 2026’ 개최

세줄 요약 필리핀 관광부가 16일부터 20일까지 푸에르토 갈레라에서 수중 사진대회 ‘언더워터 슛아웃 2026’을 개최했다. 산호초와 해양 생물을 촬영하며 다이버와 사진 애호가가 교류하는 행사다. 관광부는 다이빙 관광 자원 홍보와 해외 관광객 유치를 기대했다. 푸에르토 갈레라 수중 사진대회 개최

다이버·사진 애호가 교류 행사 마련

다이빙 관광 자원 홍보 계획

이미지 확대 ‘언더워터 슛아웃 2026’ 포스터. 필리핀 관광부 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘언더워터 슛아웃 2026’ 포스터. 필리핀 관광부 제공

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필리핀 관광부는 오는 16일부터 20일까지 필리핀 대표 다이빙 명소인 푸에르토 갈레라(Puerto Galera)에서 수중 사진 촬영 대회 ‘언더워터 슛아웃 2026’(Underwater Shootout 2026)을 개최한다고 9일 밝혔다.이번 대회는 오리엔탈 민도로(Oriental Mindoro)주에 있는 푸에르토 갈레라의 풍부한 해양 생태계를 배경으로 다이버와 수중 사진 애호가들이 산호초 및 해양 생물 등 다양한 수중 피사체를 촬영하며 특별한 경험을 교류할 목적으로 열린다.푸에르토 갈레라는 세계적인 해양 생물 다양성을 자랑하는 지역으로, 2025년 필리핀 관광부 관광 어워드에서 ‘최우수 다이빙 여행지’로 뽑히기도 했다.필리핀 관광부는 이번 행사를 통해 푸에르토 갈레라의 다이빙 관광 자원을 알리고, 수중 사진과 다이빙을 결합한 특화 관광 콘텐츠를 통해 해외 다이버들에게 필리핀의 다양한 해양 관광 매력을 소개한다는 계획이다.참가 등록은 현재 진행 중이며, 자세한 내용은 공식 온라인 등록 페이지에서 확인할 수 있다.