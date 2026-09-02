양양 남대천 생태여행…“연어·철새 관찰”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
강원 양양 남대천 전경. 서울신문 DB
강원 양양군은 이달부터 11월까지 남대천 생태관광 교육 프로그램을 운영한다고 2일 밝혔다.
프로그램은 ‘연어들처럼 양양 남대천으로 all(올) 來(래)’를 주제로 매주 토·일요일 각 1회씩 총 36회 열린다. 이달에는 수서생물, 다음 달에는 연어의 생태, 11월에는 월동식물과 철새 관찰이 프로그램의 주를 이룬다.
회차별 참가 인원은 15명 내외이고, 모바일 앱 ‘고고양양’과 로마드협동조합 홈페이지에서 참가 신청을 받는다. 참가 대상은 어린이를 동반한 가족이고, 참가비는 전액 무료다.
군 관계자는 “생물의 계절별 변화와 생활 방식을 직접 살펴보고, 생태계의 가치와 환경보전의 중요성을 느낄 수 있는 좋은 기회다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
양양 남대천 생태관광 교육 프로그램의 운영 기간은?