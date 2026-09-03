“해변이 극장”…삼척 해랑영화제 4일 개막

개막작 4·3 소재 ‘내 이름은’

단편 공모전 출품작 상영

거장 배창호 감독 특별전도

이미지 확대 제3회 해랑영화제가 4~5일 삼척해변에서 열린다. 사진은 삼척해변. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 제3회 해랑영화제가 4~5일 삼척해변에서 열린다. 사진은 삼척해변. 서울신문 DB

이미지 확대 제3회 해랑영화제 포스터. 삼척시 제공 닫기 이미지 확대 보기 제3회 해랑영화제 포스터. 삼척시 제공

세줄 요약 삼척해변에서 4~5일 제3회 해랑영화제가 열린다. ‘푸른 바다의 신화·역사’를 주제로 개막작 ‘내 이름은’ 상영과 정지영 감독 GV, DJ수빈 공연, 불꽃놀이가 진행된다. 폐막식에서는 단편 공모전 수상작 11편을 시상하고, 배창호 감독 특별전과 본선 진출작 상영도 이어진다. 삼척해변, 4~5일 야외 극장 변신

해랑영화제 개막작·GV·공연·불꽃놀이

폐막식 수상작 시상과 특별전 진행

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동해안 대표 해변 중 하나인 삼척해변이 야외 극장으로 변신한다.삼척관광문화재단은 오는 4~5일 삼척해변에서 ‘푸른 바다의 신화·역사’를 주제로 한 제3회 해랑영화제를 연다고 3일 밝혔다. 첫날 개막식에서는 정지영 감독의 ‘내 이름은’이 개막작으로 걸린다. 한 소년이 어머니의 잃어버린 기억을 통해 제주 4·3 사건의 진실과 자신의 뿌리를 마주하는 이야기를 다루며 묵직한 울림을 선사한다. 제25회 뉴욕아시안영화제와 제28회 우디네 극동영화제에서 각각 관객상을 수상했다. 개막식에서는 정 감독이 관객들과 소통하는 GV(관객과의 대화) 행사와 DJ수빈의 공연, 불꽃놀이도 진행된다.둘째날 폐막식에서는 단편영화 공모전 수상작으로 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 1편, 장려상 8편 등 총 11편을 발표하고 시상한다. 대상 수상작은 시상식 직후 상영된다. 개·폐막식 드레스 코드는 하와이안 셔츠나 리넨 셔츠 등 편안한 차림의 비치 룩이다. 객석은 빈백과 캠핑 의자로 꾸며진다.영화제 기간 정하동 이사부독도기념관에서는 배창호 감독 특별전이 열려 ‘고래사냥’, ‘기쁜 우리 젊은 날’, ‘흑수선’, ‘꿈’, ‘배창호의 클로즈업’ 등 대표작 5편이 상영된다. 배 감독과 박장춘 감독, 정보석 배우가 함께하는 GV행사도 마련된다. 성남동 가람영화관에서는 ‘빛 속으로’, ‘오래된 미래’, ‘강이와 두기’, ‘사라지는 세계’ 등 공모전 본선 진출작 20편을 관람할 수 있다.유재현 재단 사무국장은 “시민과 관광객들이 지역 곳곳에서 영화를 만나고 자연스럽게 행사에 참여할 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”고 말했다.