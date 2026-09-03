미국의 섬 타격에 뿔났다…이란, 걸프 지역 美軍기지 연쇄 보복 개시 [밀리터리노트]

세줄 요약 미군이 이란 전략 요충지 라라크섬을 타격하자 이란이 쿠웨이트를 비롯한 UAE, 카타르, 바레인, 요르단, 사우디 등 걸프 전역의 미군기지를 미사일과 드론으로 보복 공격했다. 쿠웨이트 알리 알살렘 기지 피해가 확인되며 확전 우려가 커졌다. 미군 라라크섬 타격 뒤 이란 보복 개시

쿠웨이트 등 걸프 미군기지 연쇄 공격

확전 우려 속 미군 철수 압박 강화

이미지 확대 이란의 미사일과 드론 공격으로 아랍에미리리트(UAE)의 주요 에너지 허브인 푸자이라 항구에서 화재가 발생해 검은 연기가 피어오르고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란의 미사일과 드론 공격으로 아랍에미리리트(UAE)의 주요 에너지 허브인 푸자이라 항구에서 화재가 발생해 검은 연기가 피어오르고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 트럼프 대통령은 30일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “하르그섬이 산산조각 나고 있다!!! 도널드 트럼프 대통령”(Kharg Island being blown to smithereens!!! President DJT)이라는 문구와 함께 약 10초짜리 영상을 게시했다. 해당 영상은 인공지능(AI) 합성 자료이며, 미군이나 이란 당국은 하르그섬에 대한 새로운 공격을 확인하지 않았다. 2026.8.31 트럼프 트루스소셜 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 대통령은 30일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “하르그섬이 산산조각 나고 있다!!! 도널드 트럼프 대통령”(Kharg Island being blown to smithereens!!! President DJT)이라는 문구와 함께 약 10초짜리 영상을 게시했다. 해당 영상은 인공지능(AI) 합성 자료이며, 미군이나 이란 당국은 하르그섬에 대한 새로운 공격을 확인하지 않았다. 2026.8.31 트럼프 트루스소셜

이미지 확대 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통행료를 둘러싼 신경전을 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7.20. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통행료를 둘러싼 신경전을 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7.20. 서울신문

이미지 확대 최근 미국의 공습 이후 이란. 연합 ‘IRAN’ 검색 사진. 로이터 등. 닫기 이미지 확대 보기 최근 미국의 공습 이후 이란. 연합 ‘IRAN’ 검색 사진. 로이터 등.

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한 달여간 아슬아슬한 소강상태를 유지하던 중동 정세가 또다시 시계 제로의 안개 속으로 빠져들고 있다. 미군이 이란 전략 요충지인 라라크섬을 타격한 데 이어 이란이 쿠웨이트를 비롯한 걸프 지역 내 미군기지에 연쇄 보복 공격을 감행하면서 양측의 무력 충돌이 고조되는 모양새다.이번 이란의 기습적인 보복은 미국의 라라크섬 타격이 결정적 방아쇠가 됐다. 약 한 달간 이어진 소강상태 동안 물밑 외교 가능성이 조심스럽게 점쳐졌으나, 미군이 이란의 핵심 해상 거점을 직접 타격하자 이란 역시 군사적 응징 외에는 선택지가 없다는 판단을 내린 것으로 풀이된다.이란 국영 방송(IRIB) 등 외신에 따르면 이란은 쿠웨이트 내 미군기지를 포함해 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 요르단, 사우디아라비아 등 걸프 전역의 미군 주둔 국가들을 향해 미사일과 드론을 동원한 무차별 보복 타격을 개시했다.특히 쿠웨이트 알리 알살렘 공군기지 내 미군 사령부 본부와 숙소가 집중 타격받았으며 현지에서는 거대한 연기 기둥과 함께 연쇄 폭발음이 관측되는 등 피해가 가시화되고 있다. 쿠웨이트 방공망이 긴급 작동해 요격에 나섰으나 걸프 지역 전체가 이란의 보복 사정권에 노출됐음이 입증됐다.일각에서는 이란이 미군 본토 대신 걸프 지역의 미군기지와 주둔국을 집중 공략하는 배경에 고도의 비대칭 전쟁 전략이 깔려 있다고 분석한다.이란은 “이번 공격은 주둔국 국민이 아닌 미군을 겨냥한 것”이라 명시하며 걸프 국가에 미군 철수를 요구하고 있다. 미군을 거점으로 삼는 동맹국에게 실질적인 안보 위협을 가함으로써 내부 불만을 일으키고, 미군의 입지를 약화하려는 의도다.군사적 열세에도 불구하고 이란은 걸프 해역과 호르무즈 해협 일대의 미군 거점을 흔듦으로써 세계 에너지 공급망을 위협하고 있다. 이는 미군이 완벽한 승기를 잡기 어렵게 만드는 강력한 지렛대로 작용하고 있다.반면 도널드 트럼프 미 행정부는 교착 상태에 빠진 중동 정세 속에서 고전하는 기색이 역력하다.트럼프 대통령은 이란 국민의 봉기를 촉구하며 군사적·경제적 압박 수위를 최대로 끌어올리고 있으나, 외교안보 전문가들 사이에선 “전쟁을 확실히 끝내지도, 벗어나지도 못하는 외통수에 걸렸다”는 지적이 나온다. 미국은 해상 봉쇄와 제재 강화를 통해 ‘경제전’으로의 전환을 시도하고 있지만, 중국과 러시아가 이란과의 거래 및 지원을 지속하면서 봉쇄 효과마저 반감되고 있다.미국 중간선거를 앞두고 유가 상승과 경제적 여파가 미 국내 정치로 전이되는 가운데 트럼프 행정부가 한층 더 강경한 보복 타격에 나설지 혹은 출구전략을 모색할지에 따라 중동 전쟁의 향방이 갈릴 전망이다.쿠웨이트를 비롯한 걸프 국가들이 미사일·드론 공격의 최전선으로 전락하면서 중동 전체가 연쇄적 군사 충돌의 늪으로 빠져들고 있다. 이란의 이번 연쇄 보복은 단순한 시위성 공격을 넘어 미군의 전략적 거점을 무력화하겠다는 의지를 보여준 만큼, 당분간 양측 간의 ‘강 대 강’ 치킨게임은 한층 더 격화될 것으로 보인다.