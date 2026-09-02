SNT에너지, 하동 LNG발전소에 배열회수보일러 공급…1282억 규모

세줄 요약 SNT에너지가 한국남부발전과 하동 LNG복합발전소 배열회수보일러(HRSG) 공급계약을 체결했다. 계약 규모는 1282억원이며, 노후 석탄화력인 하동화력 2·3호기를 고효율 LNG복합화력으로 전환하는 사업이다. 두산에너빌리티와 공동수급체로 참여해 2029년 12월까지 수행한다. 하동 LNG복합발전소 HRSG 1282억 공급계약 체결

노후 석탄화력 2·3호기 LNG복합화력 전환 사업

두산에너빌리티와 공동수급체로 2029년까지 수행

이미지 확대 SNT에너지 경남 창원 공장 전경. SNT에너지 제공 닫기 이미지 확대 보기 SNT에너지 경남 창원 공장 전경. SNT에너지 제공

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SNT에너지는 한국남부발전과 1282억원 규모의 하동 LNG복합발전소 배열회수보일러(HRSG) 공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다.이 사업은 한국남부발전이 노후 석탄화력발전소인 하동화력 2·3호기를 고효율 LNG복합화력발전소로 대체하기 위해 추진한다.SNT에너지는 두산에너빌리티와 공동수급체를 구성해 분담이행 방식으로 사업을 수행하며, LNG복합화력발전소의 핵심 설비인 HRSG 공급을 담당한다.계약 기간은 올해 9월부터 2029년 12월까지다. 이번 계약금액은 SNT에너지의 2025년 연결 기준 매출액에 해당한다.계약 기간은 2026년 9월부터 2029년 12월까지이며, 이번 계약금액은 SNT에너지의 2025년 연결 기준 매출액(6,060억원)의 21.14%에 해당한다.발전공기업과 민간발전사를 중심으로 노후 석탄발전소를 LNG복합화력으로 전환하고 발전설비를 현대화하는 사업이 지속적으로 추진되고 있어 SNT에너지는 HRSG 관련 수주 기회도 지속될 것으로 기대한다.SNT에너지 관계자는 “이번 수주는 국내 대형 LNG복합화력 프로젝트에서 SNT에너지의 HRSG 설계·제작 경쟁력을 다시 한번 인정받은 것”이라며 “향후 국내외에서 추진되는 LNG복합화력 및 발전설비 현대화 프로젝트 수주를 적극적으로 확대해 가겠다”고 밝혔다.