연세대, 2026년 8월 학위수여식 개최… 3823명 졸업

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연세대, 2026년 8월 학위수여식 개최… 3823명 졸업

입력 2026-08-28 14:57
수정 2026-08-28 14:57
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세줄 요약
  • 연세대, 2026년 8월 학위수여식 개최
  • 학사·석사·박사 등 3823명 학위 수여
  • 윤동섭 총장, 새 출발과 공동체 기여 강조
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연세대가 28일 노천극장에서 2026년 8월 학위수여식을 개최했다. 연세대 제공
연세대가 28일 노천극장에서 2026년 8월 학위수여식을 개최했다. 연세대 제공


연세대학교가 28일 서울 연세대 노천극장에서 ‘2026년 8월 학위수여식’을 개최했다고 밝혔다.

학위수여식에서는 학사 1578명, 석사 1771명, 박사 469명, 연구과정 5명 등 총 3823명이 학위를 받았다. 행사에는 연세대 윤동섭 총장과 허동수 이사장, 이경률 총동문회장을 비롯해 교직원과 동문, 졸업생 및 가족들이 참석했다.

윤 총장은 졸업생들에게 “학위는 더 넓은 세상에서 자신의 길을 개척할 준비가 됐음을 보여주는 이정표”라고 새로운 출발을 격려했다. 이어 “좋은 삶이란 자신의 성취를 넘어 다른 사람의 삶에 힘이 되고 공동체를 더 나은 방향으로 이끄는 삶”이라고 강조했다.

그러면서 “인공지능과 기후위기, 인구구조 변화 등 급변하는 시대에도 끊임없이 배우고 실천하는 삶의 가치는 변하지 않는다”며 “연세에서 배운 가치와 정신을 기억하고, 여러분의 삶이 누군가에게 기회와 희망이 되길 바란다”고 당부했다.

이날 행사는 국민의례와 졸업식사, 축사, 학위수여, 축하음악, 교가 제창 등의 순으로 진행됐다.
김태곤 리포터
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