광운대, ‘2027 로보페스트 월드 챔피언십’ 개최 일정 확정

세줄 요약
- 서울 개최 일정 확정, 대회 준비 본격화
- 미국 밖 첫 개최, 한국 로봇·AI 역량 홍보
- 지역·대학·기관 협력 통한 산학 플랫폼 구상
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광운대학교 전경. 광운대 제공
광운대학교가 세계적인 자율주행 로봇 경진대회 ‘2027 로보페스트 월드 챔피언십’을 내년 5월 28일부터 31일까지 서울에서 개최한다고 21일 밝혔다.
광운대는 지난 5월 미국 로렌스공과대학교(LTU)와 대회 서울 개최를 위한 합의각서(MOA)를 체결한 데 이어 일정까지 확정하며 본격적인 대회 준비에 들어갔다.
1999년 시작된 로보페스트 월드 챔피언십이 미국 밖에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 광운대는 이번 대회를 한국의 로봇·AI 교육 역량을 세계에 알리는 동시에 글로벌 인재와 기업이 교류하는 산학협력 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다.
이를 위해 오는 10월 ‘노원 AI·로봇 미래교육 비전 선포식 및 지역 상생 한마당’을 열고 서울시와 노원구 등 지자체, 지역 대학 및 교육·연구기관과 협력 방안을 논의할 예정이다. 청소년 AI·로봇 교육과 시민 체험, 글로벌 인재 교류 등 지역 연계 프로그램도 확대한다.
서울시의회 국민의힘, 시민 생명 구하는 ‘서울살리기! 실전 CPR 훈련’ 성공리 개최
서울시의회 국민의힘(대표의원 김길영, 강남6)은 지난 20일 소속 의원 전원이 참석한 가운데, 서울시 소방재난본부와 합동으로 ‘서울살리기! 심폐소생술(CPR) 및 안전 교육’을 실시했다. 특히 이번 교육은 국가 비상대비태세 확립을 위한 ‘2026년 을지연습(을지훈련)’ 기간 중에 전격 실시되어 그 의미를 더했다. 국민의힘 의원들은 안보 및 재난 위기 상황에서 시민의 생명을 지키는 최후의 보루가 되겠다는 각오로, 위기 대응 역량을 강화하고 진정한 ‘서울살리기’ 안보·안전 행보에 앞장섰다. 이날 훈련은 1분 1초의 골든타임을 다투는 위급 상황에서 의원들이 즉각적으로 대처할 수 있는 실전 역량을 키우기 위해 마련됐다. 서울소방재난본부 김희정 소방장과 5명의 시민초기대응 시민강사의 밀착 지도 아래 진행된 교육은 ▲119 신고 요령 ▲성인·소아·영아 심폐소생술 ▲자동심장충격기(AED) 사용법 ▲기도 폐쇄(하임리히법) 대처법 등으로 구성됐다. 특히 의원들은 실습용 훈련 교구와 기도 폐쇄 조끼 등 즉각 피드백이 가능한 장비를 활용해 구슬땀을 흘리며 동참했다. 그 결과 38명 전원이 교육 이수증을 거머쥐며 위기 속 ‘서울살리기’를 이끌 리더로서의 역량을 확실하
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광운대는 대회 일정 확정을 계기로 경기장 구성과 세부 종목 운영, 참가자 지원, 국내외 기관·기업 협력 등 준비를 본격화한다는 방침이다.
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