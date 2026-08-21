‘개 식용 종식법’ 보상 갈등에 지자체 “정부 공동 대응 필요”

내년 2월 법 시행, 판매·유통 줄자 손실 보상 요구

대전서만 지난달 14명이 구청장 상대 소송 제기

이미지 확대 내년 2월 7일부터 식용 목적의 개 사육과 도살, 유통, 판매가 전면 금지된다. 말복인 지난 14일 서울의 보신탕집에 올해까지만 판매한다는 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 내년 2월 7일부터 식용 목적의 개 사육과 도살, 유통, 판매가 전면 금지된다. 말복인 지난 14일 서울의 보신탕집에 올해까지만 판매한다는 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

세줄 요약 내년 2월 개 식용 종식법 시행을 앞두고 폐업·전업 대상 업주들이 영업손실 보상을 요구하는 소송을 잇따라 제기했다. 지자체는 법적 근거가 없다며 난색을 보이지만, 패소 시 보상 부담이 커질 수 있어 농식품부와 식약처의 공동 대응과 통일된 지침을 요구했다. 개 식용 종식법 시행 앞두고 보상 소송 확산

업주들 영업손실 보상 요구, 지자체는 법적 근거 부인

정부 부처 공동 대응과 통일 지침 마련 요구

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내년 2월 ‘개의 식용 목적의 사육·도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법’ (개 식용 종식법) 시행을 앞두고 지자체와 사업자 간 분쟁이 현실화하면서 정부의 대책 마련을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 법 제정 후 개 식용과 판매·유통 등은 크게 줄었다.21일 대전 자치구와 법조계에 따르면 개 식용 종식법 시행 전 폐업·전업 대상인 식당 등에서 ‘영업손실 보상’을 요구하는 소송이 이어지고 있다. 대전에서는 지난달 14명이 관할 구청장을 상대로 소장을 냈다.이들은 개 식용 종식법으로 ‘영업권’을 박탈당할 수밖에 없어 폐업 또는 전업 지원금 외에 손실액 지급을 주장하고 있다. 농림수산식품부가 2024년 10월에 발표한 ‘개 식용 종식 기본계획’에 따르면 정부는 폐업하는 업주에게 점포 철거와 원상 복구 등 비용으로 최대 400만원을 지원한다. 메뉴와 취급 고기 종류를 변경하는 업주에는 최대 250만원을 지원할 수 있다.송사와 관련해 각 자치구는 영업 손실 보상의 법적 근거가 없어 불가하다는 입장이다. 현행법상 폐업 이행 명령이나 시설 철거 등 현장 행정을 수행 주체로, 소송 비용뿐 아니라 패소 시 보상금을 지급해야 하는 부담을 안게 됐다.지자체는 정부의 지침 마련과 함께 개 식용 종식 정책 주무 부처인 농식품부와 식약처 등의 소송 공동 참여를 요구하고 있다. 영업손실 보상에 대한 통일된 대응 지침과 자칫 줄소송으로 인한 혼란을 줄이기 위해서도 필요하다는 입장이다.대전 중구는 농식품부에 소송 참가 요청 공문을 발송했다. 또 영업손실 보상청구권이 인정되는지, 개 식용 식품접객업자가 국가 또는 지자체를 상대로 손실보상을 청구할 수 있는지 등에 대한 해석도 요청할 것으로 전해졌다.지자체 관계자는 “소송 결과에 따라 지방정부의 부담이 커질 수 있어 영업손실 보상 소송에 대한 명확한 지침이 필요하다”고 강조했다.