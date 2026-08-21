낙동강 녹조 급속 확산…강정고령보 유해남조류 일주일 새 10배

수온 30도 안팎 오르며 짙어진 녹조…환경단체 “녹조재난 방치하면 안돼”

21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에 녹조가 발생해 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에 녹조가 발생해 있다. 연합뉴스

세줄 요약 대구 낙동강 강정고령·해평지점 모두 조류경보 경계가 유지되는 가운데, 강정고령보 상류 유해남조류가 일주일 새 10배 가까이 늘었다. 수온이 30도 안팎까지 오르며 녹조 확산 우려가 커지고, 환경단체는 주민 건강 대책과 보 수문 개방을 촉구했다. 강정고령·해평지점 조류경보 경계 유지

강정고령보 상류 유해남조류 10배 급증

환경단체, 주민 건강대책·수문개방 촉구

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대구 지역 낙동강 녹조가 급격히 확산하면서 강정고령보 상류의 유해남조류 세포 수가 일주일 새 10배 가까이 증가했다.강정고령·해평지점 모두 조류경보 ‘경계’ 단계가 이어지는 가운데 수온이 30도 안팎까지 오르면서 녹조 확산 우려가 커지고 있다.21일 연합뉴스, 대구환경청에 따르면 낙동강 강정고령지점(강정고령보 상류)과 해평지점(칠곡보 상류)의 조류경보는 모두 ‘경계’ 단계다.전날 유해남조류 세포 수는 강정고령지점 48만 9500셀/㎖, 해평지점 3만 6360셀/㎖로 측정됐다.특히 강정고령지점은 지난 13일 4만 9400셀/㎖보다 약 10배 늘었다.조류경보는 유해남조류 세포 수가 2회 연속 1000셀/㎖ 이상 관측되면 ‘관심’, 1만 셀/㎖ 이상일 때 경계, 100만 셀/㎖ 이상이면 ‘조류대발생’으로 나눠 발령한다.대구환경청은 두 지점의 수온이 30도 내외를 보이는 등 유해남조류가 증식하기 유리한 환경이 조성된 것으로 보고 있다.환경단체도 낙동강 녹조 상황을 확인하고 대책을 촉구하며 기자회견에 나섰다.대구환경운동연합 등 환경단체는 이날 오전 달성보에서 강물을 채수하고 대구시청 앞에서 대구시 규탄 기자회견을 열었다.이들은 “녹조 문제는 특정한 강이나 지역의 환경 문제가 아닌 주민의 건강 영향을 함께 살펴봐야 할 환경보건의 문제”라며 “녹조 발생 시 주민 보호 대책과 함께 주민과 농민의 피해를 국가가 지원·보상하는 방안도 검토해야 한다”고 주장했다.그러면서 “녹조 독소에 주민들이 노출되는 경로와 건강 영향을 국가가 책임지고 규명하고, 보 수문을 열어 강의 흐름을 회복해야 한다”며 “대구시도 시민의 안전과 건강을 위협하는 녹조 재난을 더 이상 방치하지 말 것을 요구한다”고 강조했다.