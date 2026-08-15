[부고] 김필식 동신대 이사장 별세…향년 83세

세줄 요약 김필식 동신대 동강·해인학원 이사장이 지병으로 별세했다. 향년 83세다. 그는 대한적십자사 최초의 여성 지회장으로 광주·전남 기부문화 확산에 힘썼고, 청조근정훈장과 국민훈장 동백장 등을 받았다. 동신대 김필식 이사장 지병으로 별세

향년 83세, 여성 지회장 첫 기록 남김

기부문화 확산 공로로 훈장 다수 수훈

이미지 확대 김필식 동강·해인학원 이사장. 닫기 이미지 확대 보기 김필식 동강·해인학원 이사장.

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동신대학교는 김필식 동강·해인학원 이사장이 별세했다고 15일 밝혔다.동신대 총장 등을 역임한 김 이사장은 전날 오후 지병으로 별세했다. 향년 83세.고인은 대한적십자사 최초의 여성 지회장으로서 광주와 전남 지역 기부문화 확산에 기여했다.이 같은 공로를 바탕으로 청조근정훈장, 국민훈장 동백장, 대한적십자사 광무장 금장 등을 받았다.2011년부터 학교법인 동강학원(동신중·동신고·동신여중·동신여고) 이사장을, 2002∼2008년에 이어 2018년부터 동신대학교 학교법인 해인학원 이사장을 지냈다.대통령 직속 지방이양추진위원회 위원, 광주시여성단체협의회장, 2007광주세계여성평화포럼 추진위원장, 통일부 통일교육위원 광주협의회장 등을 맡기도 했다.빈소는 동신대 대정도서관 1층 동강홀에 마련됐다.영결식은 오는 18일 오전 10시에 동강홀에서 열릴 예정이다.유족으로 장남인 이형석 동강·해인학원 상임이사, 차녀인 이주희 동신대 총장 등 1남 5녀를 뒀다.