[부고] 김필식 동신대 이사장 별세…향년 83세

세줄 요약
- 동신대 김필식 이사장 지병으로 별세
- 향년 83세, 여성 지회장 첫 기록 남김
- 기부문화 확산 공로로 훈장 다수 수훈
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김필식 동강·해인학원 이사장.
동신대학교는 김필식 동강·해인학원 이사장이 별세했다고 15일 밝혔다.
동신대 총장 등을 역임한 김 이사장은 전날 오후 지병으로 별세했다. 향년 83세.
고인은 대한적십자사 최초의 여성 지회장으로서 광주와 전남 지역 기부문화 확산에 기여했다.
이 같은 공로를 바탕으로 청조근정훈장, 국민훈장 동백장, 대한적십자사 광무장 금장 등을 받았다.
2011년부터 학교법인 동강학원(동신중·동신고·동신여중·동신여고) 이사장을, 2002∼2008년에 이어 2018년부터 동신대학교 학교법인 해인학원 이사장을 지냈다.
대통령 직속 지방이양추진위원회 위원, 광주시여성단체협의회장, 2007광주세계여성평화포럼 추진위원장, 통일부 통일교육위원 광주협의회장 등을 맡기도 했다.
빈소는 동신대 대정도서관 1층 동강홀에 마련됐다.
영결식은 오는 18일 오전 10시에 동강홀에서 열릴 예정이다.
박승진 서울시의원, 2114·2115번 버스 이화교 통과 문제 해결 위해 현장 점검
서울시의회 주택공간위원회 박승진 의원(더불어민주당, 중랑3)은 14일 중랑구 중화동과 묵동을 경유하는 2114번 및 2115번 버스의 운행 애로사항을 해결하기 위해 이화교 일대를 직접 방문해 현장을 살피고, 관계기관과 함께 개선 대책을 논의했다. 현재 운행 중인 2114번과 2115번 버스는 차량 노후화에 따라 새로운 차량으로 교체될 예정이지만, 교체되는 차량의 차체 높이가 기존 2.5m에서 3m로 높아지면서 이화교 하부 통과에 문제가 발생할 가능성이 제기되고 있다. 이화교 하부의 차량 통과 가능 최고 높이가 2.5m이기 때문에 현재 차량이 새로운 차량으로 교체될 경우 기존 노선의 변경이 불가피한 상황이다. 중화동과 묵동 주민들의 주요 생활 노선인 2114번과 2115번은 노선 변경이나 운행 차질 시 대중교통 이용에 큰 불편이 우려되는 버스 노선이다. 이에 박 의원은 사전에 문제를 방지하고자 서울시 버스정책과에 대책 마련을 요구했으며, 이날 현장을 직접 방문해 실현 가능한 대안을 꼼꼼히 점검했다. 이날 현장 점검에는 박 의원을 비롯해 중랑구청 교통행정과장, 도로과 관계자, 중화2동장 등 소속 공무원들이 참석해 이화교 주변 도로 여건과 차량 동선 등을 함께
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유족으로 장남인 이형석 동강·해인학원 상임이사, 차녀인 이주희 동신대 총장 등 1남 5녀를 뒀다.
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