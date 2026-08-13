부산항, 첨단 스마트 항만 도약…부산시 ‘항만 모빌리티 플랫폼 개발’ 공모 선정

세줄 요약 부산시가 산업통상부 공모에 선정돼 2029년까지 454억6000만원을 투입해 부산항 신항에서 자율주행 기반 스마트 항만 모빌리티 플랫폼을 개발했다. 한국자동차연구원과 부산항만공사가 실증을 맡고, AI 통합관제·무인충전·AMR 기술을 고도화해 물류 효율을 높일 계획이다. 산업부 공모 선정, 부산항 스마트화 추진

2029년까지 454억6000만원 투입 계획

AI 관제·무인충전·AMR 핵심기술 개발

이미지 확대 스마트 항만 모빌리티 플랫폼 개념도. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 스마트 항만 모빌리티 플랫폼 개념도. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 산업통상부 주관 ‘자율주행 기반 스마트 항만 모빌리티 플랫폼 기술개발’ 공모과제에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.이번 공모 선정으로 부산시는 올해부터 2029년까지 국비, 시비, 민간투자 등 454억6000만원을 투입해 항만 자동화·무인화 과제를 추진한다.한국자동차연구원과 부산항만공사가 공동 주관해 부산항 신항에서 실증을 추진하고, 한국자동차연구원, 스마트엠투엠, 엠티알은 인공지능(AI) 기반 통합관제·실증, 비가시 영역 인지 및 메가와트(MW)급 자동충전 등 항만 특화 자율주행, 24시간 무인 운용을 위한 전동화 자율이동로봇(AMR) 모빌리티 핵심기술을 개발할 예정이다.시는 이번 사업을 통해 부산항 물류 운영 효율을 높이고, 지역 부품기업의 미래차·모빌리티 분야 전환과 기술 고도화를 촉진하는 한편 북극항로 시대에 대비해 고도화된 물류 처리 역량을 선제적으로 확보할 계획이다.이번 과제는 한국자동차연구원과 부산항만공사가 총괄 주관하며, 스마트엠투엠, 엠티알, 성우하이텍, 효성전기, 채비, 싸이버로지텍, 온메이커스, 웨어비, 에이스웍스코리아 등 지역 및 분야별 기관·기업이 참여한다.