전북도 감사위, 고위 간부 갑질·성추행 의혹 감사 착수[서울신문 보도 그후]

세줄 요약 전북특별자치도 감사위원회가 3급 도청 국장의 갑질·성추행·업무추진비 부당 사용 의혹에 대한 감사에 착수했다. 행안부에서 이첩된 신고를 바탕으로 피해자 조사를 진행하고, 근평 갑질·식사 갑질 등으로 나눠 비위 여부를 살필 예정이다. 전북도 감사위, 고위 간부 비위 의혹 감사 착수

행안부 이첩 신고 토대로 피해자 조사 진행

근평 갑질·성추행·업추비 부당 사용 쟁점화

이미지 확대 전북도 감사위가 3급 국장의 갑질, 성추행 의혹 등에 대해 강도 높은 조사를 진행하고 있다. 전북특별자치도청사 전경 닫기 이미지 확대 보기 전북도 감사위가 3급 국장의 갑질, 성추행 의혹 등에 대해 강도 높은 조사를 진행하고 있다. 전북특별자치도청사 전경

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전북특별자치도 감사위원회가 고위 간부 갑질·성추행·업추비 부당 사용 의혹(서울신문 8월 12일 단독보도)에 대한 감사에 착수했다.도 감사위는 3급 도청 국장의 비위 의혹 신고가 행안부에서 이첩돼 피해자 조사를 진행하고 있다고 13일 밝혔다.감사위는 신고 내용에 따라 근평 갑질, 성추행, 식사 갑질, 업무추진비 부당 사용 등으로 분야를 나누어 감사를 실시, 비위 사실이 드러나면 징계위원회에 회부할 방침이다.도청 여직원 A씨는 “지난 7월 9일 B 국장에게 상반기 근무평정 결과에 이의를 제기하자 근평은 조직에 대한 헌신과 기여뿐 아니라 국장 본인에 대한 헌신을 고려해 결정했다는 답변을 들었다. 이는 공정한 근평이라고 받아들일 수 없는 근평 갑질이다”며 감사를 요청했다.특히, 같은 날 B 국장은 국장실에서 인사상담을 마치고 돌아가는 여직원과 부적절한 신체적 접촉을 했다는 의혹도 제기됐다. B 국장이 여직원의 두 어깨에 손을 얹고 꾹 눌러 성적 수치심과 인격적 모멸감을 느꼈다는 것이다.이와함께 B 국장은 업무추진비 부당 사용, 부하 직원들과 식사후 식비 떠넘기기 등 각종 비위 의혹이 제보돼 강도 높은 감사가 진행되고 있다.