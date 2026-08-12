5개국 독립유공자 후손 초청… ‘3·1운동 태극기’ 원본 관람

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5개국 독립유공자 후손 초청… ‘3·1운동 태극기’ 원본 관람

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-08-12 23:52
수정 2026-08-12 23:52
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5개국 독립유공자 후손 초청… ‘3·1운동 태극기’ 원본 관람
5개국 독립유공자 후손 초청… ‘3·1운동 태극기’ 원본 관람 국외에 거주하는 독립유공자 후손 26명이 12일 서울 은평구 진관사에서 3·1운동에 사용된 태극기 원본을 관람하고 있다. 이날 ‘2026년 국외거주 독립유공자 후손 초청행사’에 참석한 유공자 후손들은 미국과 중국, 맥시코, 카자흐스탄 등 5개국에서 왔다.
도준석 전문기자


국외에 거주하는 독립유공자 후손 26명이 12일 서울 은평구 진관사에서 3·1운동에 사용된 태극기 원본을 관람하고 있다. 이날 ‘2026년 국외거주 독립유공자 후손 초청행사’에 참석한 유공자 후손들은 미국과 중국, 맥시코, 카자흐스탄 등 5개국에서 왔다.

도준석 전문기자
2026-08-13 12면
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