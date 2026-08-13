[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 13일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 13일

입력 2026-08-13 01:10
수정 2026-08-13 01:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 귀한 인연을 만나게 된다.

48년생 : 기쁜 소식으로 마음이 즐겁다.

60년생 : 사업운이 좋아 활기가 돈다.

72년생 : 문서 관계에서 행운이 있다.

84년생 : 좋은 기회가 가까이 온다.

96년생 : 기회를 놓치지 않도록 준비하라.



37년생 : 기쁜 일이 생기겠구나.

49년생 : 신수가 왕성하고 운수가 트인다.

61년생 : 오해가 생기지 않도록 주의하라.

73년생 : 변동은 삼가는 것이 좋다.

85년생 : 기회 포착을 잘해야 한다.

97년생 : 주변 흐름을 잘 살피면 득이 있다.

호랑이

38년생 : 필요 이상의 지출은 줄여라.

50년생 : 장기적인 투자는 길하게 작용한다.

62년생 : 적극적인 모습을 보여라.

74년생 : 일이 일사천리로 풀린다.

86년생 : 소득은 생각보다 적을 수 있다.

98년생 : 기대보다 현실을 먼저 살펴라.

토끼

39년생 : 매사가 순조롭게 잘 풀린다.

51년생 : 중도에 포기하면 큰 손해가 따른다.

63년생 : 서서히 길운이 들어온다.

75년생 : 일이 잘 추진되는 날이다.

87년생 : 인기와 신뢰를 함께 얻는다.

99년생 : 성실한 태도가 주변의 인정을 부른다.



40년생 : 모든 일에 조심해야 한다.

52년생 : 과로하지 말고 안정을 취하라.

64년생 : 고생도 훗날의 낙으로 여겨라.

76년생 : 계획대로 밀고 나가도 좋다.

88년생 : 잔재주를 부리지 말고 정직하게 하라.

00년생 : 기본에 충실해야 실수가 없다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 남의 일에도 조금은 신경을 써라.

53년생 : 일이 손에 잡히지 않을 수 있다.

65년생 : 좋은 기회가 가까이 다가온다.

77년생 : 친척의 도움도 신중히 받아라.

89년생 : 노력한 만큼 대가가 따른다.

01년생 : 성실하게 움직이면 보람이 있다.



42년생 : 고집스러운 마음은 버려라.

54년생 : 욕심을 부리면 좌절할 수 있다.

66년생 : 필요 없는 지출이 많아질 수 있다.

78년생 : 타인의 일로 바쁘게 움직인다.

90년생 : 고집만 줄이면 일이 순조롭다.

02년생 : 유연한 태도가 좋은 결과를 만든다.



43년생 : 힘겨운 일은 되도록 삼가라.

55년생 : 자존심 때문에 구설이 생길 수 있다.

67년생 : 노력하는 사람만이 성공한다.

79년생 : 매사를 소신껏 처리해야 한다.

91년생 : 애쓴 만큼 즐거움이 따르는 하루.

03년생 : 포기하지 않으면 좋은 결실이 있다.

원숭이

44년생 : 이름을 떨칠 수 있는 운세다.

56년생 : 필요하면 남에게 도움을 청하라.

68년생 : 몸과 마음이 불편할 수 있다.

80년생 : 집안에 경사가 생기겠다.

92년생 : 고민은 시간이 지나며 해결된다.

04년생 : 조급해하지 말고 흐름을 기다려라.



45년생 : 먹을 복이 많아지는 날.

57년생 : 건강도 좋아지고 재물도 늘어난다.

69년생 : 고집 때문에 다툼이 생길 수 있다.

81년생 : 몸은 하나인데 약속은 많아진다.

93년생 : 은인의 도움이 따르겠다.

05년생 : 고마운 사람에게 감사함을 전하라.



46년생 : 친지나 친구와 화목하게 지내라.

58년생 : 재물운이 왕성해지는 날.

70년생 : 겸손해야 인기를 얻는다.

82년생 : 오늘은 일찍 귀가하는 것이 좋다.

94년생 : 때를 만나 기쁜 일이 생긴다.

06년생 : 좋은 기회가 오니 놓치지 마라.

돼지

47년생 : 건강에 각별히 주의하라.

59년생 : 차분하게 일을 풀어나가라.

71년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.

83년생 : 지나친 기대는 삼가는 것이 좋다.

95년생 : 가정에 기쁜 일이 생긴다.

07년생 : 가족과 함께하면 좋은 일이 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로