“진짜 맛없어” 한국 식당 조롱한 중국인…못 알아들은 사장님은 ‘방긋’

자국 네티즌 비판 “수준 낮다”

이미지 확대 한국을 찾은 한 중국인 관광객이 식당에서 식사를 하며 중국어로 “음식 맛없다”고 혹평을 하고, 중국어를 못 알아듣는 사장이 웃으며 카메라 앞에서 포즈를 취하자 이를 별도의 처리 없이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올려 자국 네티즌들의 비난을 샀다. 자료 : JTBC ‘사건반장’ 닫기 이미지 확대 보기 한국을 찾은 한 중국인 관광객이 식당에서 식사를 하며 중국어로 “음식 맛없다”고 혹평을 하고, 중국어를 못 알아듣는 사장이 웃으며 카메라 앞에서 포즈를 취하자 이를 별도의 처리 없이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올려 자국 네티즌들의 비난을 샀다. 자료 : JTBC ‘사건반장’

이미지 확대 한국을 찾은 한 중국인 관광객이 식당에서 식사를 하며 중국어로 “음식 맛없다”고 혹평을 하고, 중국어를 못 알아듣는 사장이 웃으며 카메라 앞에서 포즈를 취하자 이를 별도의 처리 없이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올려 자국 네티즌들의 비난을 샀다. 자료 : JTBC ‘사건반장’ 닫기 이미지 확대 보기 한국을 찾은 한 중국인 관광객이 식당에서 식사를 하며 중국어로 “음식 맛없다”고 혹평을 하고, 중국어를 못 알아듣는 사장이 웃으며 카메라 앞에서 포즈를 취하자 이를 별도의 처리 없이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올려 자국 네티즌들의 비난을 샀다. 자료 : JTBC ‘사건반장’

세줄 요약 한국을 찾은 중국인 관광객이 식당에서 중국어로 음식 비하 발언을 하며 촬영한 영상을 SNS에 올려 논란이 됐다. 중국어를 못 알아들은 사장은 카메라 앞에서 웃으며 포즈를 취했지만, 이 장면까지 조롱용으로 확산되며 비판이 커졌다. 중국인 관광객, 한국 식당서 음식 비하 영상 촬영

중국어 못 알아들은 사장, 웃는 모습까지 조롱 확산

중국 네티즌도 공개 비판, 직접 항의 지적

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한국을 찾은 중국인 관광객이 한 식당에서 중국어로 “맛없다”고 비하하는 영상을 소셜 미디어(SNS)에 올려 자국 네티즌들로부터 비판을 받고 있다. 중국어를 못 알아듣는 사장이 카메라를 향해 웃으며 포즈를 취하자 이마저 SNS에 올려 사장을 조롱한 탓이다.11일 JTBC ‘사건반장’ 등에 따르면 중국인 관광객 A씨는 최근 한국의 한 식당을 찾아 식사를 하며 촬영한 영상을 자신의 ‘더우인’ 계정에 올렸다.낮 시간에 고깃집을 찾은 것으로 추정되는 A씨는 다른 중국인 B씨와 함께 식사를 하며 중국어로 “사장님, 음식 진짜 맛없어요”, “평생 먹어본 것 중에 제일 맛없다”, “다신 안 온다” 등의 발언을 이어갔다.B씨는 “밥 식감이 별로다. 딱딱하다”고 혹평했고, A씨는 카메라로 식당 전체를 촬영하며 “식사 시간인데 손님이 없다”고 주장했다.이들이 웃으며 영상을 촬영하자 여성 사장도 이들의 테이블을 찾았다가 카메라 앞에서 밝게 웃으며 포즈를 취했다. 이들이 화기애애한 분위기 속에 영상을 촬영한 탓에, 중국어를 알아듣지 못한 사장은 이들이 즐겁게 식사하는 모습을 카메라에 담는 것으로 오인한 것으로 보인다.A씨는 더우인에서 팔로워 61만 명을 보유했으며, 여행 등의 콘텐츠를 다루는 것으로 알려졌다.영상이 SNS에서 확산하자 자국 네티즌들이 그를 향해 날을 세웠다고 ‘사건반장’은 전했다. 사장이 중국어를 알아듣지 못한다는 사실을 이용해 공개적으로 조롱했다는 것이다.한 중국인 네티즌은 “수준이 낮다”면서 “음식 맛이 없으면 사장에게 직접 말하거나 리뷰를 달면 되지, 저렇게 카메라를 들이대며 괴롭히는 건 너무하다”고 지적했다.또한 “사장님이 불쌍하다”며 A씨의 행동을 비판하는 댓글도 이어졌다고 ‘사건반장’은 전했다.