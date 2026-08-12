[속보] 모텔서 20대女 성폭행 시도한 60대男… 현행범 체포 9일만에 구속송치

세줄 요약 의정부의 한 모텔에서 오픈채팅으로 알게 된 20대 여성을 성폭행하려 한 혐의를 받는 60대 남성이 검찰에 구속 송치됐다. 경찰은 현장에서 현행범으로 체포했고, 주사기 등 마약 도구를 발견했으며 간이검사에서 양성 반응이 나왔다. 남성은 강간미수 혐의를 부인하고 있다. 의정부 모텔서 20대 여성 성폭행 시도 혐의

현행범 체포 뒤 마약 양성 반응 확인

60대 남성 검찰 구속 송치, 혐의 일부 부인

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경기 의정부의 한 숙박업소에서 오픈채팅으로 알게 된 20대 여성을 성폭행하려 한 혐의를 받는 60대 남성이 검찰에 넘겨졌다.12일 경인일보에 따르면 의정부경찰서는 강간미수, 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 A씨를 지난 5일 검찰에 구속 송치했다.A씨는 지난달 27일 오후 5시쯤 의정부의 한 모텔에서 20대 여성 B씨를 성폭행하려 한 혐의를 받고 있다.그는 해당 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의도 받는다.A씨는 오픈채팅으로 만난 B씨가 투숙하고 있던 모텔을 찾아 범행한 것으로 파악됐다.당시 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A씨를 현행범 체포했다.현장에서는 주사기 등 마약 도구들이 발견됐으며, A씨에 대한 마약 간이시약 검사 결과 양성 반응이 나온 것으로 전해졌다.경찰은 법원에서 A씨에 대한 구속영장을 발부받고, 보강조사를 한 뒤 검찰에 넘겼다.A씨는 강간미수 혐의에 대해서는 부인하고 있는 것으로 알려졌다.