부산서 잠든 중국인 여성 추행하고 신체에 소변본 일본인 남성 ‘집유’

세줄 요약 부산지법이 게스트하우스 다인실에서 잠든 중국인 여성 관광객을 추행하고 발과 여행가방에 소변을 본 일본인 남성에게 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고했다. 재판부는 죄질이 좋지 않다고 봤지만, 과음 상태와 초범, 반성 등을 참작했다. 부산 게스트하우스서 관광객 추행·소변 혐의

일본인 남성 징역 6개월, 집행유예 2년 선고

재판부, 죄질 불량하나 과음·초범 참작

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부산을 방문한 중국인 여성 관광객을 추행하고 신체에 소변을 본 혐의로 기소된 일본인 남성에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.12일 부산지법 형사3단독 박주영 판사는 강제추행 등 혐의로 기소된 30대 일본인 A씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.A씨는 지난 4월 15일 부산 부산진구 한 게스트하우스 다인실에서 잠든 중국인 여성 관광객 B씨의 머리를 만지고, 침대 옆에서 바지를 내려 신체 주요 부위를 드러낸 혐의로 재판에 넘겨졌다.또 B씨의 발과 여행 가방에 소변을 본 혐의도 받았다.재판부는 “범행 내용과 경위 등에 비춰 죄질이 좋지 않고, 피해자가 외국에서 상당한 정신적 충격을 받았을 것으로 보인다”고 지적했다.재판부는 다만 A씨가 일본에서 대학을 졸업한 뒤 직장 생활을 하다가 이직을 앞두고 한국을 관광하던 중 술을 과도하게 마신 상태에서 범행한 점, 일본에서 별다른 범죄 전력이 없는 점 등을 참작했다.또 A씨가 피해자에게 정신적 피해를 입힌 데 대해 반성하고 사건 직후부터 사죄한 점도 고려했다.이 사건은 피해자인 중국인 여성 B씨가 중국의 유명 소셜미디어(SNS) 웨이보에 관련 내용을 올리면서 알려졌다.해당 게시물은 3000만건 이상 조회되며 현지 온라인상에서 큰 관심을 받았다.