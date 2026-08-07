[포토] 구윤철 부총리, 쪽방촌 방문

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 오전 서울 종로구 창신동 쪽방촌을 방문해 거주자들의 생활 환경을 점검하고 현장 관계자들을 격려했다고 재경부가 전했다.구 부총리는 쪽방촌 주민들에게 생필품과 냉방 용품 등을 제공하는 온기 창고 4호점을 찾아 이용 현황을 청취하고 쪽방촌 공용 에어컨과 안개형 냉각장치(쿨링포그) 가동 상황을 점검했다.이어 인근에 홀로 거주하는 고령자를 찾아가 건강 상태와 냉방 시설 이용 등 생활에 불편한 점은 없는지 살피고, 폭염경보 발효 등 더위가 극심할 때는 공용 에어컨, 무더위쉼터 등을 이용해 달라고 당부했다. 쪽방 상담소에서는 무더위쉼터, 목욕실 등 시설을 살폈다.구 부총리는 “모두가 더운 여름이지만 쪽방촌 주민 등 취약계층에는 더욱 가혹하다”며 “정부는 폭염 취약계층이 안전하게 혹서기를 지날 수 있도록 관심과 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.