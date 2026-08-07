사회 [부고] 이두헌 씨(전남매일 전 편집국장, 국민생각 대표) 장모상 서미애 기자 입력 2026-08-07 17:28 수정 2026-08-07 18:02 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/07/20260807500219 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■정달례 씨 별세, 이두헌 씨(전남매일 전 편집국장, 열린언론 국민생각 대표) 장모상 = 7일, 전남광주 무안군 삼향읍 대성장례식장, 발인 9일 오전 9시, 장지 대전 국립묘지, (061)247-4444 서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이두헌 씨와 고인의 관계는 무엇인가요? 장모 모친