장수한우랑사과랑축제에 ‘1.7t’ 초대형 한우 뜬다

세줄 요약 장수군이 9월 열리는 장수한우랑사과랑축제에서 무게 1.7t에 달하는 초대형 종모우 ‘대한이’를 선보인다. OPU와 수정란 이식으로 키운 우수 혈통으로, 한우 품종개량 성과와 첨단 번식기술을 소개할 예정이다. 1.7t 종모우 ‘대한이’ 축제 첫 공개

OPU·수정란 이식 활용한 우수 혈통

장수한우 개량 성과와 경쟁력 홍보

이미지 확대 1.7t(1700kg)의 초대형 종모우 ‘대한이’. 장수군 제공 닫기 이미지 확대 보기 1.7t(1700kg)의 초대형 종모우 ‘대한이’. 장수군 제공

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오는 9월 개최되는 ‘제20회 장수한우랑사과랑축제’에서 무게 약 1.7t(1700kg)에 달하는 초대형 종모우가 공개된다.장수군은 초대형 종모우 ‘대한이’를 통해 장수한우의 우수성과 첨단 종축개량 기술을 널리 알릴 계획이라고 7일 밝혔다.‘대한이’는 장수군 소재 종축개량 전문기업 ㈜이티바이오텍에서 OPU(난포란 채취) 기술과 수정란 이식(ET) 기술을 활용한 지속적인 품종개량을 통해 생산된 우수 혈통으로 보유한 종모우다.첨단 생명공학기술을 활용한 장수 한우 개량기술의 수준과 성과를 보여주는 대표적인 사례다.장수군은 9월 10일부터 13일까지 4일간 개최되는 이번 축제에서 ‘대한이’의 특별한 등장과 함께 한우 품종개량의 필요성과 성과, OPU 기술과 수정란 이식기술 등 첨단 번식기술, 우수 유전자원 확보 과정 등을 소개할 예정이다.최훈식 군수는 “이번 축제에서 처음 선보이는 종모우 ‘대한이’는 장수 한우의 우수성과 첨단 품종개량 기술의 성과를 관람객들이 직접 확인할 수 있는 특별한 볼거리가 될 것”이라며 “많은 관광객이 축제장을 찾아 대한이의 압도적인 모습을 직접 보고 장수 한우의 경쟁력과 미래 가능성을 함께 느껴보시길 바란다”고 말했다.