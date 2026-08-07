한국보건산업진흥원장에 고상백 연세대 교수

이미지 확대 고상백 연세대 원주의과대학 교수가 7일 제11대 한국보건산업진흥원장에 임명됐다. 보건복지부 제공 닫기 이미지 확대 보기 고상백 연세대 원주의과대학 교수가 7일 제11대 한국보건산업진흥원장에 임명됐다. 보건복지부 제공

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11대 한국보건산업진흥원장에 7일 고상백(59) 연세대 원주의과대학 교수가 임명됐다. 임기는 오는 10일부터 2029년 8월 9일까지 3년이다.한국보건산업진흥원은 보건의료 기술 개발과 사업화, 바이오헬스 기업의 창업·육성, 정책 연구 등을 지원하는 기관이다. 외국인 환자 유치와 국내 의료기관의 해외 진출 지원도 맡고 있다.고 신임 원장은 연세대 의학과를 졸업하고 같은 대학에서 석사, 건국대에서 의학 박사 학위를 받았다. 2004년부터 연세대 교수로 재직하며 연세대 시스템과학융합연구원장과 미래캠퍼스 의과학연구처장, 대한디지털헬스학회장 등을 지냈다. 현재 국가바이오혁신위원회 위원과 한국과학기술한림원 정회원 등으로 활동하고 있다.보건복지부는 고 원장이 의료 분야의 전문성과 정책 경험을 바탕으로 보건의료 기술 혁신과 바이오헬스 산업 육성을 이끌 것으로 기대한다고 밝혔다.