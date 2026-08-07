‘K-철도’ 해외 진출 지원 인프라 확충…고속선 시험 기반 구축

철도공단, 오송 시험선 구간 연장 조기 마무리

이미지 확대 국가철도공단의 오송 철도종합시험선로에서 성능 검증을 실시하고 있는 철도차량. 국가철도공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국가철도공단의 오송 철도종합시험선로에서 성능 검증을 실시하고 있는 철도차량. 국가철도공단 제공

세줄 요약 국가철도공단이 오송 철도종합시험선로에 5㎞ 연장 구간을 구축해 차량 고속 성능 검증 기반을 확충했다. 이번 조치는 현대로템과 우진산전이 수주한 LA 메트로 중전철 개량사업을 지원하기 위한 것으로, 최고 120㎞ 주행 시험이 가능해졌다. 오송 시험선로 5㎞ 연장 구간 구축

LA 메트로 120㎞ 성능 검증 가능

K-철도 해외 수출 지원 기반 확충

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‘K-철도’ 수출을 뒷받침할 선로 인프라가 확충됐다.국가철도공단은 7일 오송 철도종합시험선로에 차량 고속 성능을 검증할 수 있는 연장 구간(5㎞)을 구축했다고 밝혔다.시험 선로 연장은 현대로템과 우진산전이 수주한 1조 2000억원 규모의 미국 로스앤젤레스 메트로(LA Metro) 중전철 개량사업 지원을 위해 추진됐다.기존 성능 검증 구간(12㎞)은 대부분 곡선 구간이고, 선로 최고 속도가 시속 80㎞로 제한됐다. 공단은 시험 선로 연장으로 LA Metro의 최고 주행 속도인 120㎞ 성능 검증이 가능하다고 설명했다.2028년 하계 올림픽에 맞춰 투입 예정인 LA Metro 전동차 초도 편성은 2량 1편성으로 11월까지 총 3000마일 주행 시험과 성능 검증을 거친 후 12월 미국 현지로 운송할 계획이다.이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “관계기관이 역량을 모아 고속선 시험 설비를 조기에 갖춰 해외 사업 이행을 뒷받침할 수 있게 됐다”면서 “K-철도가 세계 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 역할과 책임을 다하겠다”고 밝혔다.