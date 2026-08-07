전북경찰, 드론 띄워 온열질환 사고 막는다

세줄 요약 전북경찰청 광역예방순찰대가 익산 농촌지역에서 민간 드론과 함께 폭염 취약지역 순찰에 나섰다. 드론 스피커로 수분 섭취와 한낮 작업 자제, 무더위 쉼터 이용을 안내하고, 열화상 카메라로 고령 농업인과 온열질환 의심 주민을 실시간 감지해 지상 순찰대가 즉시 출동하는 체계를 운영했다. 익산 농촌 폭염 취약지역 드론 순찰 실시

스피커로 수분 섭취·휴식 등 안전수칙 안내

열화상 감지 후 지상 순찰대 즉시 출동 체계

이미지 확대 순찰 중인 드론. 전북경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 순찰 중인 드론. 전북경찰청 제공

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전북경찰청이 드론을 활용한 온열질환 사고 예방 순찰에 나선다.전북경찰청 광역예방순찰대는 익산지역 대표 드론 업체인 전북미래드론, 익산시 재난 대응 드론 예찰단과 함께 지난 6일 익산 농촌지역에서 드론으로 온열질환 사고 예방 활동을 실시했다고 7일 밝혔다.이번 활동은 농경지, 하천변 등 폭염에 장기간 노출될 가능성이 높은 지역 중심으로 경찰 드론과 민간 드론을 동시에 운용해 고공 순찰 방식으로 진행됐다.광역예방순찰대는 순찰 중 수분 섭취 안내, 한낮 야외 작업 자제, 경로당 등 무더위 쉼터 휴식 등 온열질환 예방 안전 수칙을 드론에 탑재된 스피커로 안내 방송했다.또 드론의 고성능 열화상 카메라를 활용해 한낮 뙤약볕 아래 홀로 작업 중인 고령의 농업인이나 온열질환 의심 주민을 실시간으로 감지하고, 필요시 지상의 순찰대원이 즉시 현장으로 출동하는 입체적 순찰 시스템을 가동했다.복중선 광역예방순찰대장은 “폭염 속 농촌 지역 어르신들과 주민들의 생명과 안전을 지키기 위해 첨단 드론 장비를 활용한 다각적 순찰을 추진했다”며 “앞으로도 유관기관 및 민간 전문단체와의 협력을 강화하여 주민이 체감할 수 있는 촘촘한 치안 안전망을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.