뇌사 장기기증 상반기 35% 증가…3년 만에 반등 가능성

올해 230명…지난해보다 60명 늘어

이식 기다리다 하루 평균 8.5명 숨져

인체조직 기증도 75%↑…수입 의존 91.6%

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세줄 요약 올해 상반기 뇌사 장기기증자는 230명으로 지난해 같은 기간보다 35.3% 증가했다. 추세가 이어지면 2023년 이후 감소하던 연간 기증자 수가 3년 만에 반등할 가능성이 크다. 이식 대기자는 5만4789명으로 늘었고 평균 대기 기간은 4년이다. 상반기 뇌사 장기기증 35.3% 증가

연간 기증자 수 3년 만의 반등 가능성

이식 대기자 증가와 수요 부족 지속

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올해 상반기 뇌사자의 장기 기증이 지난해보다 35% 이상 늘었다. 현재 추세가 이어지면 연간 기증자 수도 3년 만에 증가세로 돌아설 것으로 보인다.7일 한국장기조직기증원에 따르면 올해 상반기 뇌사 장기 기증자는 230명으로 지난해 같은 기간 170명보다 35.3% 증가했다.연간 뇌사 장기 기증자는 2023년 483명에서 2024년 397명으로 줄었고, 지난해에는 370명까지 감소했다.기증자가 줄어드는 동안 장기 이식을 기다리는 환자는 계속 늘었다. 이식 대기자는 2020년 4만 3182명에서 2024년 5만 4789명으로 26.9% 증가했다. 2024년 12월 기준 평균 대기 기간은 4년이었으며 이식을 기다리다 숨진 환자는 하루 평균 8.5명에 달했다.피부와 뼈, 심장판막 등을 기증하는 인체조직 기증도 늘고 있다. 올해 상반기 조직 기증자는 124명으로 지난해 같은 기간 71명보다 74.6% 증가했다. 연간 조직 기증자는 2023년 166명에서 2024년 145명으로 줄었다가 지난해 180명으로 반등했다. 올해도 증가세가 이어질 가능성이 크다.뇌사자 한 명이 장기를 기증하면 최대 9명에게 새 삶을 줄 수 있다. 피부나 뼈, 심장판막 등 인체조직은 손상된 신체를 재건하고 치료하는 데 쓰이며 한 명의 기증으로 최대 100명을 도울 수 있다.그러나 시신이 크게 훼손될 수 있다는 우려 등으로 장기와 인체조직을 함께 기증하는 비율은 여전히 낮다. 2024년 기준 장기 기증자 가운데 인체조직도 기증한 사람은 27.2%에 그쳤다. 국내 기증만으로 수요를 충당하지 못하면서 2023년 사용된 인체조직의 91.6%는 수입에 의존했다.