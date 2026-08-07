전국 유일 ‘상주 세계모자페스티벌’ 3년 만에 역사 속으로…새 대표축제 공모

세줄 요약 전국 유일의 모자 테마 축제인 상주세계모자페스티벌이 올해 열리지 않으며 3년 만에 막을 내린다. 상주시는 시민과 전문가, 전 국민의 아이디어를 모아 상주만의 정체성과 경쟁력을 담은 새 대표축제를 내년부터 내놓을 계획이다. 상주세계모자페스티벌, 3년 만에 종료 결정

올해 10월 개최 취소, 역사 속으로 퇴장

새 대표축제 아이디어 공모로 대체 추진

이미지 확대 상주세계모자페스티벌의 꽃인 ‘모돌이 게임’ 모습. 상주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 상주세계모자페스티벌의 꽃인 ‘모돌이 게임’ 모습. 상주시 제공

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전국 유일의 모자 테마 축제인 ‘상주세계모자페스티벌’이 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다.7일 상주시 등에 따르면 당초 올해 10월 개최 예정이었던 ‘제4회 상주세계모자페스티벌’은 열리지 않는다.2023년 10월 ‘세계를 정복한 모자’를 주제로 첫 개최된 이후 3년 만이다.시는 대신 시민과 전문가, 전 국민의 아이디어를 모아 상주만의 정체성과 경쟁력을 담은 새로운 대표 축제를 개발해 내년부터 선보일 계획이다.이를 위해 시는 오는 9월부터 내년 1월까지 전 국민을 대상으로 대표 축제 아이디어 공모를 실시한다. 대상 3000만원, 최우수상 2000만원, 우수상 1000만원 등 총 6000만원의 시상금을 내걸었다.시 관계자는 “기존 모자축제보다 상주의 다양한 매력과 가치를 온전히 담아낼 수 있는 지속 가능한 대표축제를 선보이도록 하겠다”고 했다.한편 상주세계모자페스티벌은 전국 최초이자 첫 축제이지만 축제의 의미가 남달라 이미 ‘K-컬처 관광이벤트 100선’에 선정됐다.K-컬처 관광이벤트 100선은 2023~2024 한국 방문의 해를 맞아 한국을 찾는 세계 관광객들이 매력적인 K-컬처를 즐길 수 있는 문화, 예술, 콘텐츠, 스포츠 등의 이벤트로 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정한 바 있다.