경북 포항시, 해양레저관광도시 조성 속도 높인다…“핵심 전략 발굴”

세줄 요약 포항시가 총 1조3500억원을 투입하는 복합 해양레저관광도시 조성 사업의 마스터플랜을 점검했다. 영일대·송도·환호·원도심을 잇는 도심형 해양관광벨트와 해양 웰니스 관광도시 비전을 구체화하고, 관광·MICE 거점과 거버넌스 구축 방안도 마련했다. 1조3500억원 투입 해양레저관광도시 조성 점검

영일대·송도·환호·원도심 잇는 관광벨트 구축

해양 웰니스 비전과 핵심 전략 구체화

이미지 확대 경북 포항시청에서 6일 열린 복합 해양레저관광도시 조성 전략 보고회. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청에서 6일 열린 복합 해양레저관광도시 조성 전략 보고회. 포항시 제공

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경북 포항시가 세계적인 해양레저관광 거점도시로 거듭나기 위해 속도를 높이고 있다.시는 총사업비 1조 3500억원 규모의 복합 해양레저관광도시 조성 사업의 조속한 마무리를 위해 마스터플랜과 핵심 추진 과제를 점검했다고 6일 밝혔다.시는 해양수산부 공모사업을 통해 확보한 국·도비와 민간 자본 등 총 1조 3500억원을 투입해 환호·영일대·송도·원도심을 연결하는 영일만 관광특구 일원에 ‘도심형 해양관광벨트’ 구축을 추진 중이다.이를 위해 치유·경험·학습·혁신·연결을 융합한 포항형 ‘해양 웰니스 관광도시’ 비전을 제시하고, 핵심 추진 전략을 구체화했다.주요 전략으로는 ▲영일대 중심의 해양관광 거점을 송도·환호·남북부 해안 전역으로 확장 및 동해안 광역 관광축 구축 ▲원도심과 연계한 웰니스 관광벨트 및 송도 수상레저타운 조성 ▲영일대와 환호 권역별 특화 개발을 통한 글로벌 해양관광·MICE 거점 육성 ▲시민과 민간이 함께하는 해양 웰니스 거버넌스 구축 ▲원도심 종합계획 수립과 전담 컨트롤타워 설치 운영 등을 세웠다.박용선 시장은 “시민이 즉각 체감할 수 있는 관광 콘텐츠를 적극 발굴해 민생 경제에 활력을 불어넣겠다”며 “포항이 바다를 무대로 세계적인 복합 해양레저관광도시로 도약하도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 했다.