명지대, 전국 고교생 ‘반도체공학캠프’ 개최… FAB 투어·노광공정 실습

세줄 요약 명지대가 자연캠퍼스에서 전국 고등학생 대상 2026학년도 MJ전공캠프 반도체공학캠프를 열었다. 학생들은 교수진 지도 아래 진공 기술 교육, FAB 투어, 노광공정 실습, 트랜지스터 특성 측정까지 체험하며 반도체 공정을 익혔다. 전국 고교생 대상 반도체공학캠프 개최

FAB 투어·노광공정 실습 등 현장 체험

진로 구체화와 첨단 인재 육성 강조

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명지대학교가 자연캠퍼스에서 지난 4일 전국 고등학생을 대상으로 ‘2026학년도 MJ전공캠프(반도체공학캠프)’를 개최했다고 6일 밝혔다.고교교육 기여대학 지원사업의 일환으로 마련된 이번 캠프에는 차세대 반도체 인재를 꿈꾸는 고교생들이 참가해 대학의 첨단 연구 시설을 직접 체험했다.참가 학생들은 본교 반도체공학부 교수진의 지도 아래 진공 기술 교육을 시작으로 실제 반도체 제조 공정 라인(FAB) 투어, 노광공정 실습, 트랜지스터 특성 측정 등 반도체 공정 전반을 깊이 있게 경험했다.캠프에 참여한 한 학생은 “교과서로만 보던 장비를 직접 다뤄보며 반도체 공학도가 되겠다는 목표가 명확해졌다”고 소감을 전했다.최민석 입학처장은 “고교생들이 대학의 고도화된 인프라를 직접 경험하며 진로를 구체화할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 미래 첨단 산업 분야를 중심으로 실질적인 진로 탐색 기회를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.