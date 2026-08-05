“공항 건설 도움 안 된다면, 정부에 사업 취소 건의하라”… 초강수 둔 제2공항 추진위

제2공항 추진위 “11년 표류 끝내야”

법적 근거 없는 민관협의회 추진 비판

필요하면 갈등협의회 논의 중단하라”

이미지 확대 제주 제2공항건설추진위원회가 5일 도청 정문 앞에서 열린 제주 제2공항의 조속한 건설을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주 제2공항건설추진위원회가 5일 도청 정문 앞에서 열린 제주 제2공항의 조속한 건설을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 제2공항건설추진위원회가 사업이 제주 발전에 도움이 되지 않는다면 정부에 공식 취소를 건의해 혈세 낭비와 성산 주민의 고통을 끝내야 한다고 주장했다. 반대로 필요 사업이라면 민관협의회보다 즉각 추진에 나서야 한다며 정치권에 명확한 입장을 요구했다. 사업 필요성 없으면 취소 건의 촉구

필요 사업이면 즉각 추진 요구

민관협의회는 시간 끌기라 비판

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주 제2공항건설추진위원회가 “제2공항이 제주 발전에 도움이 되지 않는다면 정부에 사업 취소를 공식 건의하라”며 정치권의 결단을 촉구하는 초강수를 뒀다. 사업을 계속할 것이라면 갈등해결 민관협의회 대신 즉각 추진에 나서야 한다며 강도 높은 압박에 나선 것이다.추진위원회는 5일 제주도청 정문 앞에서 열린 기자회견에서 발표한 성명을 통해 “제2공항 건설이 제주 발전에 전혀 도움이 되지 않는 사업이라고 판단한다면 정부에 사업 취소를 건의해 더 이상의 혈세 낭비를 막고, 11년째 고통받는 성산지역 주민들에 대한 희망고문도 끝내야 한다”고 주장했다.이어 “반대로 제2공항이 제주에 반드시 필요한 국가사업이라면 ‘갈등해결 민관협의회’를 운운하며 시간을 끌 것이 아니라 사업 추진에 모든 행정력과 정치력을 집중해야 한다”고 위성곤 제주도지사와 제주지역 정치권에 촉구했다.추진위는 최근 위 지사가 제안한 ‘제2공항 갈등해결 민관협의회’에 대해서도 “법적 근거도 없는 협의체를 구성해 2027년 상반기에 결론을 내겠다는 것은 갈등 해결이 아니라 시간과 혈세만 낭비하는 형식적인 절차”라며 “책임 회피에 불과하다”고 비판했다.또 “당초 계획대로라면 지난해 완공됐어야 할 국책사업이 기본설계와 환경영향평가 단계에 머문 채 11년째 표류하고 있다”며 “정치권이 일부 반대 여론만 의식하며 사업을 지연시키고 있다”고 주장했다.추진위는 “제2공항은 포화 상태인 제주공항의 안전성을 확보하고 늘어나는 항공 수요에 대응하기 위한 국가 기반시설”이라며 “제주 관광과 지역경제는 물론 서귀포시와 성산지역 발전을 위해 반드시 필요한 사업”이라고 강조했다.그러면서 “사업을 계속할 것인지 중단할 것인지에 대한 정치권의 명확한 입장을 밝히고 더 이상의 정치적 계산으로 사업을 표류시키지 말라”고 촉구했다.제주 제2공항은 2015년 서귀포시 성산읍 일대가 입지로 선정된 이후 환경성과 지역 갈등 등을 둘러싼 논란이 이어지며 사업이 장기간 지연되고 있다. 최근 위성곤 지사는 갈등 해소를 위한 민관협의회 구성 방침을 밝힌 바 있으며, 이에 찬반 진영의 공방도 다시 격화되는 양상이다.