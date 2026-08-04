경북도 “독도는 대한민국 영토”…日 방위백서 영유권 주장 즉각 철회 촉구

세줄 요약 경북도는 일본이 2026년 방위백서에서 독도를 자국 영토라고 주장하자 강하게 항의했다. 독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 고유 영토라며, 왜곡된 영유권 주장을 반복하는 행위를 중단하고 즉각 철회를 촉구했다. 일본 방위백서 독도 영유권 주장에 경북도 반발

독도는 대한민국 고유 영토라며 즉각 철회 요구

왜곡된 역사 인식 제도화·고착화 행위 지적

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경북도는 4일 일본 정부가 발표한 ‘2026년 방위백서’에서 독도를 자국 영토라고 주장한 데 대해 강하게 항의하며 즉각 철회를 요구하는 성명을 발표했다.경북도는 성명서를 통해 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국의 고유 영토이며 어떠한 영토 분쟁도 존재하지 않는다”며 “일본 정부가 방위백서를 통해 매년 부당한 영유권 주장을 반복하는 것은 역사적 진실을 부정하고 잘못된 영토 인식을 제도화·고착화하려는 행위”라고 강하게 비판했다.도는 일본 정부가 외교청서에 이어 방위백서에서도 독도에 대한 왜곡된 내용을 국가 공식 문서에 반복적으로 담고 있는 것은 양국 간 신뢰를 훼손하고 미래지향적 관계 구축에도 결코 도움이 되지 않는다고 지적했다.아울러 일본 정부에 대해 역사적 사실에 반하는 왜곡된 영토 주장과 대한민국의 독도 영토주권을 훼손하는 일체의 행위를 중단하고 올바른 역사 인식과 상호 존중을 바탕으로 미래지향적인 한일 관계 구축을 위한 책임 있는 자세를 보일 것을 강력히 촉구했다.이철우 경북도지사는 “일본의 어떠한 주장도 우리 영토 주권에 영향을 미칠 수 없다”며 “경북도는 독도를 관할하는 지방정부로서 독도의 지속 가능한 관리와 올바른 역사 인식 확산을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.