부산 남구 ‘재정비상사태’ 선언에…전임 구청장 “정치 선동” 법적 대응 예고

세줄 요약 박재범 부산 남구청장의 재정 비상사태 선언을 놓고 전임 오은택 구청장이 사실 왜곡이라며 명예훼손 고소를 예고했다. 박 구청장은 462억 원 재원 부족과 지방채 발행 필요성을 들었고, 오 전 구청장은 순세계잉여금 사용 내역을 근거로 공개 토론을 제안했다. 남구 재정 비상사태 선언, 전임 구청장 반발

462억 원 부족 전망과 지방채 발행 필요성 제기

명예훼손 고소 예고와 공개 토론 제안

이미지 확대 오은택 부산 남구청장이 4일오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 박재범 현 구청장의 ‘재정비상사태 ’ 선언에 대해 반박하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오은택 부산 남구청장이 4일오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 박재범 현 구청장의 ‘재정비상사태 ’ 선언에 대해 반박하고 있다. 연합뉴스

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박재범 부산 남구청장이 ‘재정 비상사태’를 선언하자 전임 오은택 구청장이 ‘정치 선동’이라고 주장하면서 법적 대응을 예고하는 등 충돌이 이어지고 있다.오은택 전 부산 남구청장은 4일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “박재범 남구청장을 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소하겠다”고 밝혔다.이는 박재범 남구청장이 지난달 23일 기자회견에서 ‘재정 비상사태’를 선언하고 고강도 세출 조정과 지방채 100억 원 발행이 불가피하다고 발표한 데 대한 반발이다. 당시 박 구청장은 2027년에 462억 원의 재원 부족이 예상되고, 순세계잉여금이 2022년 1004억 원에서 올해 288억 원으로 4년 만에 71% 감소했다고 밝혔다. 그러면서 “세입·세출의 균형과 재정 안정성이라는 기본적인 예산 편성 원칙이 지켜지지 않았다”며 전임 구청장의 구정을 비판했다.그러나 오 전 구청장은 박 구청장의 발표가 사실과 다르며 ‘정치적 선동’이라고 주장했다. 2021 회계연도 순세계잉여금은 915억 원이며, 이 재원이 복합청사, 국민체육센터, 도서관, 도시재생 등 주민 숙원사업에 쓰이고 통합안정화기금으로 전환됐다는 것이다.오 전 구청장은 “박 구청장은 민선8기가 순세계잉여금 약 1000억 원을 소멸시켜 남구 재정이 바닥났다는 취지의 주장을 반복하고 있는데, 공공자산에 투입한 재원을 ‘날아간 돈’ 또는 ‘소멸된 돈’으로 표현하는 것은 온당치 않다”고 말했다. 그러면서 “정치적 선동에는 숫자로 답하겠다. 동일한 예산·결산서 등 자료를 놓고 주민과 언론 앞에서 일대일 끝장토론을 하자”라고 제안했다.또 내년 재원 부족과 관련해서는 “확정된 결산 결과가 아니라 세입과 세출을 미리 가정한 추계”라며 “462억 원에 포함된 사업별 내역과 민선 9기 신규사업 부담 등을 공개하라”고 요구했다.