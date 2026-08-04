부르면 오는 콜버스, 강릉 해안가 달린다

안목해변~연곡 2대 투입

전화·앱 호출…요금 무료

이미지 확대 4일 강원 강릉에서 운행에 들어간 수요응답형 시티콜버스. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 4일 강원 강릉에서 운행에 들어간 수요응답형 시티콜버스. 강릉시 제공

세줄 요약 강릉시가 해안 관광지와 체육시설을 잇는 수요응답형 시티콜버스 1단계 실증 운행을 시작했다. 승객이 전화나 앱으로 호출하면 가장 가까운 정류장으로 찾아오고, 무료로 이용할 수 있다. 시와 현대차는 운행 데이터를 모아 내년이나 내후년 자율주행 무인 실증으로 확대할 계획이다. 강릉 해안가 수요응답형 콜버스 실증 운행 시작

안목해변~연곡면사무소, 관광지·체육시설 연결

호출·배차 데이터 수집해 자율주행 실증 준비

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강원 강릉 해안가에서 승객이 부르면 찾아오는 수요응답형(DRT) 버스가 운행에 들어갔다.강릉시는 수요응답형 시티콜버스가 1단계 실증 운행을 시작했다고 4일 밝혔다. 시와 현대차는 이번 실증으로 자율주행 데이터를 수집해 내년이나 내후년 운전자 없이 무인으로 운행하는 자율주행 실증을 실시할 계획이다.앞서 지난 2월 시와 현대차는 자율주행 수요응답형 교통수단 실증을 위한 업무협약을 체결했다. 김구민 시 ITS운영팀장은 “자율주행 센서로 모은 차선, 신호등, 보행자 인식과 차량의 움직임 등의 정보와 호출, 배차 패턴 등의 이용 수요를 종합적으로 분석해 자율주행 실증에 활용할 것”이라고 설명했다.콜버스는 12인승이고, 총 2대가 오전 9시부터 오후 6시까지 운행된다. 운행 구역은 안목해변에서 연곡면사무소까지로 경포해변과 강문해변, 안목커피거리, 허균·허난설헌기념공원 등 관광지가 모여 있다. 종합경기장과 아이스아레나, 국민체육센터 등 대규모 체육시설이 밀집된 교동, 포남동 일부 지역도 운행한다.콜버스는 정해진 노선 없이 승객 호출에 따라 운행한다. 다수의 승객으로부터 호출을 받으면 스스로 최적의 노선을 설정해 운행한다. 호출은 전화(1533-0777)나 스마트폰 애플리케이션 ‘셔클’로 받는다. 출발지와 목적지를 말하거나 입력하면 콜버스가 가장 가까운 정류장으로 찾아온다. 시민, 관광객 누구나 이용할 수 있고, 요금은 무료이다.임신혁 시 ITS추진과장은 “이번 실증은 지난 협약 이후 시민이 체감할 수 있는 첫 번째 서비스 구현이라는 점에서 의미가 있다”며 “시민과 관광객 의견을 적극 반영하면서 강릉에 맞는 수요응답형 모델을 찾고, 또 향후 자율주행 실증과 연계하겠다”고 말했다.한편 오는 10월 19~23일 강릉에서는 교통 올림픽으로 불리는 ITS(지능형교통체계) 세계총회가 열려 전문가들이 자율주행과 UAM(도심항공교통), MaaS(통합교통서비스) 등 미래 모빌리티의 발전 방향을 모색한다.